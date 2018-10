V prázdné jihlavské škole by se mohlo znovu učit, jen ji musí někdo opravit

Budova, kde dříve působila zvláštní škola a později i dům dětí a mládeže, je už několik let prázdná a nevyužívaná. Magistrát v minulosti uvažoval o tom, že by v budově mohl být Spolkový dům, kde by fungovaly různé zájmové spolky. K dispozici už byla i projektová dokumentace.

„Tento záměr však nakonec padl. Spolky o takový dům neměly zájem,“ vysvětluje náměstek primátora Jaromír Kalina (KDU-ČSL).



Naopak o budovu se začaly zajímat školy. Využitím tohoto objektu se zabývala i majetková komise.



„Přišly nám tři žádosti a pokaždé šlo o využití na školské zařízení. Jednoho zájemce jsme vyřadili hned na začátku. Další dva znovu projevili zájem. Jednalo se VOŠ sociální a ScioŠkolu. Žadatelé si prošli celý dům, posoudili jeho stav i se svými projektanty a se stavem budovy byli seznámeni. V tuto chvíli z nich zbyl pouze jeden zájemce, protože VOŠ sociální již našla řešení pro své působení,“ vysvětloval na zastupitelstvu Kalina, který je zároveň předsedou majetkové komise.

ScioŠkola má málo místa, nemusela by přijmout všechny prvňáky

Přestěhování na Brněnskou ulici by soukromé ScioŠkole vytrhlo pomyslný trn z paty. Škola, která nyní sídlí v areálu Stříbrné Terasy na Havlíčkově ulici, totiž trápí nedostatečná kapacita míst ve stávajících prostorách.

„V tuto chvíli máme ve škole kolem 70 dětí, nicméně kapacita je pouze 85 míst. Pokud přibereme během roku nové děti v rámci přestupů z jiných škol, což je velice pravděpodobné, v září 2019 bychom nemohli přijmout standardní počet prvňáčků. Bývá to 15 až 16 dětí,“ vysvětlil manažer ScioŠkoly Marian Golis, proč už se rok a půl jedná s magistrátem o možném využití této budovy.

Někteří zastupitelé na zasedání namítali, že by se nejprve mělo rozhodnout o tom, co a kdo v objektu bude, než dělat jako první projektovou dokumentaci.

„Myslím, že když se mají uvolňovat peníze na projektovou dokumentaci, na rekonstrukci nebo opravy, tak by bylo fajn vědět, co s tím domem bude posléze. V tuto chvíli je záměr zřídit tam školu, ale není to dojednané do konkrétních detailů. Finanční prostředky na tyto věci by se měly dávat rozumněji,“ míní zastupitel Vítězslav Schrek (ODS), který se nakonec hlasování spolu s ostatními stranickými kolegy zdržel.

Budova má pro školní využití řadu nedostatků, míní náměstek

Pochybnosti jsou i o tom, zda budovu pro školské zařízení lze vůbec využít. „Je tam špatná elektroinstalace, budova by potřebovala nová okna i střechu, opravu omítek a také další stavební úpravy včetně úprav toalet. Tělocvična neodpovídá normám, není tam nářaďovna, objekt není bezbariérový. Chybí vycházkový dvůr pro děti. Jsem velice skeptický v tom, že objekt lze provozovat jako školu,“ míní náměstek primátora Radek Popelka (ANO).

Přesto pro uvolnění peněz na projektovou dokumentaci hlasoval. „Měla by nám ukázat, co vše by šlo udělat a kolik by to stálo. Pokud školu a rekonstrukci, tak jedině tak, aby investorem stavebních úprav byl nájemce, a ne město,“ dodal.

Společnost Scio odhaduje opravy na sumu přes 12 milionů korun. „Nedosahujeme takových investičních prostředků, abychom se mohli přímo podílet na rekonstrukci. Recipročně můžeme nabídnout vyšší cenu pronájmu, která ve střednědobém horizontu pokryje velkou část nákladů na rekonstrukci,“ pronesl Golis.

Tento týden majetková komise schválila zadávací podmínky pro výběrové řízení na pronájem této budovy pro školské účely - a to obálkovou metodou. Ještě je musí schválit rada města.