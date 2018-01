Škola pro hodináře je plná na tři roky. Chtějí jimi být právníci i lékaři

Historie výuky hodinářství na Jihlavsku Hodinářské učiliště funguje na Jihlavsku už od 50. let, jak je možné se dočíst na webových stránkách města Polná. Právě tam byla výuka prvních hodinářů v září 1954 zahájena. Pod různě obměňovanými názvy a s doplněním oboru fotograf, fungovalo učiliště v Polné do roku 2005. Následně se výuka jemných mechaniků-hodinářů přesunula do Jihlavy. Nejdřív byla součástí Střední školy obchodu a služeb a před dvěma lety se z rozhodnutí zřizovatele, kterým je Kraj Vysočina, dostala pod průmyslovou školu.