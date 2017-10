Zbila mi syna a nazvala ho parchantem, zdůvodnila matka facku učitelce

Incident na jihlavské základní škole Jungmannova, která se specializuje na práci s dětmi ze sociálně slabších rodin, se stal v září. O případu, při němž matka jednoho z žáků dala na chodbě facku učitelce, informovala policie počátkem týdne (více si o incidentu přečtěte zde). Matka se poté iDNES.cz sama ozvala.

„Škola i policie mě očerňují. Všechno bylo jinak,“ řekla do telefonu.

Přiblížila, že v inkriminovaný den dorazila do školy proto, aby nechala vyplnit formulář o synovu studiu.

„Přišla jsem o přestávce. Děti mě tam znají, hned se ke mně seběhly a řvaly, že mi paní učitelka zmlátila syna,“ tvrdí matka.

„S parchantem nedala pokoj, tak jsem jí musela jednu fláknout“

S výchovným poradcem pak vyhledala učitelku - chtěla po ní vysvětlení a omluvu.

„Kdyby mu dala pohlavek, tak to neřeším. Ale ona ho ztřískala hlava nehlava, že měl tváře celé červené. Chtěla jsem volat policii a záchrannou službu,“ řekla žena. Podivovala se při tom, že výchovný poradce, který by měl konflikty na škole řešit, nezakročil.

Na chodbě se matka podle svého tvrzení učitelky slušně zeptala, proč jejího syna zbila. „Řekla, že na ní přistála plastelína. Ale zabila ji snad ta plastelína? Jestli jí zašpinila oblečení, nechala bych jí ho vyčistit,“ rozpovídala se matka žáka.

A popsala, jak celý konflikt eskaloval. Učitelka se jí podle ní vysmála do obličeje.

„Řekla mi, že takového parchanta, jako je můj kluk, by mlátila od rána do rána. To mě naštvalo nejvíc. Syn není parchant, má otce i matku. Ale ona s tím ‚parchantem‘ pořád nedala pokoj, tak jsem jí musela jednu fláknout,“ vylíčila matka hocha.

Výpověď matky je smyšlená, odmítá tvrzení ředitelka školy

Ředitelka školy Ivana Málková odmítá, že se situace seběhla přesně tak, jak žena popisuje.

„Ve výpovědi matky chlapce je spousta smyšlenek a vymyšlených věcí. To je na trestní oznámení pro pomluvu,“ podotkla ředitelka.

„Zákonný zástupce žáka jednal neadekvátně, došlo ke slovnímu a fyzickému napadení učitelky. Díky přítomnosti dalšího pedagoga se podařilo celou situaci uklidnit,“ dodala Málková.

Učitelka po incidentu vyhledala lékařské ošetření a událost oznámila policii. Ta případ vyšetřuje. Matka chlapce je podezřelá z výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví.

„Že jsem se dopustila ublížení na zdraví? To učitelka lže. A policie taky. Kdybych jí dala pořádnou facku, tak by spadla. Jenže ona se ani nehnula. To byl spíš jen pohlavek, aby věděla pro příště, že mi nemá třískat syna,“ pravila žena.

Proti škole chce bojovat peticí. Další rodiče si ale nestěžují

Kantorce a celé škole přitom otevřeně vyhrožuje. „Ona už tam učitelku dělat nebude. O to se postarám osobně,“ prohlašuje matka. S dalšími rodiči chce prý proti školskému zařízení bojovat peticí až na ministerstvu školství.

Ne všichni rodiče jsou ale se školou nespokojení. Když se minulý týden reportér MF DNES vypravil přímo ke škole, potkal se na místě se dvěma matkami, které čekaly na svoje děti.

„Se školou nemáme žádné problémy, jsme s ní spokojené,“ shodly se. Jediné, co jim prý vadí, je, že děti na jejich vkus mluví až příliš sprostě. „Ale jinak je opravdu vše v pořádku,“ ujišťovaly matky.

Samotné vedení školy už nechce situaci jitřit dalšími vyjádřeními. Oslovení učitelé odmítají s médii o celé záležitosti mluvit s odkazem na to, že situaci může komentovat pouze ředitelka školy. Ta na sebe vzala veškerou komunikaci a před novináři se snaží chránit i napadenou učitelku s výchovným poradcem.

Záškoláctví, absence i drobné konflikty se tu řeší denně

Podle Tomáše Koukala, vedoucího odboru školství na jihlavském magistrátu, poslední incident jen dokládá, že základní škola Jungmannova je specifičtější než ostatní zařízení ve městě. „Navštěvuje ji více dětí z rodin, v nichž se nejde pro ránu daleko,“ řekl otevřeně.

Velké procento žáků tvoří děti ze znevýhodněných rodin, škola jim poskytuje speciální vzdělávací program. „Třeba záškoláctví, množství neomluvených absencí nebo drobné konflikty mezi žáky tu řešíme denně,“ dodal Koukal.

Nepřímo to potvrdila i ředitelka školy. „Mezi žáky občas dochází k neshodám, které jsou většinou pokračováním konfliktních situací vzniklých mimo školu,“ podotkla Málková. Dodala, že na tyto případy existují manuály pro řešení rizikového chování žáků.

Škola má nastavená pravidla pro bezpečné klima a prostředí pro žáky i zaměstnance. Vážnější přestupky pak řeší přímo s policií či sociálkou.

Během léta na školu přišlo několik anonymních dopisů, v nichž pisatel poměrně sofistikovaně a velice kriticky popisoval atmosféru na škole. Magistrát si proto najal experta na školní klima.

„Drtivá většina dětí a zaměstnanců, všichni odpovídali anonymně, však vyhodnotila atmosféru jako velice dobrou. Až nás pozitivní vyznění překvapilo,“ řekl k výsledkům jeho zjišťování vedoucí odboru školství.