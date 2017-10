Chemie, biologie, laboratoř. Škola zavádí nový obor Analýza potravin

Nový obor by měl být svým způsobem unikátní. Byl by to jediný obor takového typu na Vysočině. Jediné, co by se mu mohlo blížit, je obor laborant, který nabízí soukromá jihlavská škola Farmeko.

„Chceme se na škole vrátit k přírodovědnému vzdělávání a zaměřit se na oblast, která na Vysočině v nabídce středních škol chybí. Tím jsou potraviny a výživa,“ vysvětluje ředitel školy služeb Libor Fasora.

Obor Analýza potravin již na této jihlavské škole v minulosti byl zařazen, ale později se transformoval na přírodovědné lyceum. Nakonec tento druh vzdělávání však na škole zcela zanikl. Nyní jej čeká restart.

Čtyřletý studijní obor s maturitou má být určen především dětem, které jeví zájem o přírodní vědy. „Vzdělávání se bude točit kolem biologie, chemie, ale bude tam i hodně analýz přímo v laboratořích,“ říká Fasora.

Analýza potravin má být čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou.

„Předpokládáme, že pokud se obor podaří naplnit a tím i otevřít, tak by za čtyři roky část absolventů mohla pokračovat na vysokých školách obdobného zaměření. Zbývající absolventi by mohli najít uplatnění ve firmách, které se zabývají potravinářstvím, v laboratořích, ale třeba i na Krajské hygienické stanici nebo ve Státním veterinárním ústavu. Víme, že právě tam je poptávka po absolventech tohoto zaměření,“ konstatoval.

Zájemci o studium tohoto oboru budou skládat přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Ředitel Fasora by chtěl naplnit jednu třídu, mít dvacetičlennou skupinu žáků. „Ale jsme schopni pracovat i s menší skupinou. Když to bude patnáct a víc žáků, budeme nadšeni,“ dodal.