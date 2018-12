Sklárny postavily novou bránu do Světlé, mostem jezdí stovky palet denně

Sklárny Crystalite Bohemia ve Světlé nad Sázavou spustily do provozu krytý most s válečkovým dopravníkem. Nevšední stavba za 23 milionů korun umožní jednodušší uskladnění vyrobeného zboží. Most přes výpadovku na Havlíčkův Brod je novou vstupní branou do Světlé.