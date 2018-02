Bývalé sklárny v Antonínově Dole má nový majitel, zaplatil 28 milionů

Před téměř jedenácti lety vypnuly Jihlavské sklárny Bohemia v Antonínově Dole své pece. Bylo to za vlastnictví společnosti Burson Properties. A pak více méně paběrkovaly.

Firma Burson Properties skončila předloni na jaře v konkurzu. Její majetek je teď téměř všechen prodaný - až na výjimky, mezi které se řadí vodojem v Antonínově Dole, bývalá skládka sklářských odpadů u Kamenné a některé technologie.

Nyní tudíž nastává v okrajové části Jihlavy nová situace. Areál, jenž celkově čítá osmnáct staveb - provozní haly, sklady či administrativní budovy, a má plochu téměř 98 tisíc metrů čtverečních, koupila za 28 milionů korun pražská společnost Zálesí. Ta však své záměry ještě nechce odhalovat.



Podle informací MF DNES by ale měly pokračovat pronájmy jednotlivých objektů. Tomu nasvědčuje i nabídka na webových stránkách Jihlava Business Parku, jak se areál v současnosti nazývá.

Potenciální výnos z nájmů by měl být mnohem vyšší než 4,4 milionu korun za rok. Tato částka odpovídá stavu při šedesátiprocentní naplněnosti byznys parku.

V areálu je skladiště nábytku, visí tu i staré reklamní plakáty

Reportér MF DNES se pokoušel získat od správce Miroslava Peterky konkrétnější informace, ten však odkázal na pozdější dobu. Zřejmě během jara by mohlo být jasněji.

Peterka má kancelář v prvním patře administrativní budovy, kde dříve sídlil management Jihlavských skláren Bohemia. Jmenovky u dveří do jednotlivých kanceláří čekají na odstranění. Na schodišti visí několik reklamních plakátů. Ze závodní prodejny se stalo odkladiště nábytku.



Vrátný pamatuje dobu, kdy sklárny fungovaly. Stejně tak i hostinský Zdeněk Kalný, jenž provozuje už 21 let lokál vedle skláren. Lidé se podle něj zajímají, co se ve sklárnách děje. Zaslechli i to, že by v části areálu nějaká menší sklářská výroba mohla do budoucna být.

„Celý Antonínův Důl i sousední Červený Kříž v minulosti v podstatě dělal ve sklárnách. Někteří lidé tam pracovali i třicet, čtyřicet roků. Tím řemeslem se živily i celé rodiny, a najednou byl konec. Museli se přeorientovat na jiné zaměstnání,“ uvedl Kalný.

Když sklárny fungovaly, měl v hospodě hostů dost. „Skláři měli nějakou tu osmičku povolenou, tak neměli strach, že by v práci nadýchali. Někteří se stavovali na pivo i před prací, jiné party přicházely po směně. Mohlo tady tenkrát vlastně být otevřeno nonstop. Ale otevírali jsme až od jedné hodiny,“ zavzpomínal hostinský. V současnosti má hostů méně.

Výtěžek z prodeje areálu skláren směřoval na konto zajištěného věřitele - finanční společnosti J&T Private Equity. Celou pohledávku ve výši přes 48 milionů korun ale uspokojil přibližně z poloviny (24,6 milionu korun). Z prodejní ceny se odečítala daň z nemovitosti a rovněž náklady na pojištění nemovitosti, na zpeněžení areálu i odměnu správkyni konkurzní podstaty.