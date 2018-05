Sjezdovka na Šacberku je lákavý podnik, nový zájemce nabízí Jihlavě víc

Pro lyžaře na Vysočině je Šacberk jistota. Pokud to podmínky jen trochu umožní, na sjezdovce u Jihlavy se v zimě jezdí. Dlouhé roky se o ni stará Pavel Havlíček, který ji má pronajatou od města. Na dobu neurčitou.

Až do konce loňského roku navíc v kontraktu platila klauzule, která tvrdila, že je kontrakt nevypověditelný. Od letošního ledna pak mohou obě strany za předem daných podmínek od svých závazků odstoupit.

Havlíčkovi měla klauzule zajistit klid na potřebné investice do infrastruktury. „Moje jsou například sněhová děla, odbavovací systém, mraky karet... Vlastně všechny movité, ale i část nemovitých věcí,“ vypočítává provozovatel.

Do majetku města pak patří samotný pozemek, na kterém sjezdovka leží, dále pak konstrukce vleku, rozvody pro zasněžování nebo přilehlá nádrž na vodu.

Za zázemí pro děti chce obnovit nevypověditelnost smlouvy

Magistrát přišel za Havlíčkem s tím, zda by do areálu neinvestoval další peníze. Chtěl po něm, aby například postavil zázemí pro děti. Během zimy totiž na Šacberku probíhá řada lyžařských kurzů a děti k převlékání a uložení svých zavazadel využívaly restauraci, která stojí u spodní stanice vleku.



„Kolikrát tam byly i dvě třídy současně, to je šedesát dětí. A to už je opravdu docela dost,“ vysvětlil náměstek primátora Radek Popelka důvody, proč město vzneslo požadavek.

Havlíček na něj kývl. Dal si však podmínku. Požádal, aby se do kontraktu opět vrátila klauzule o jeho nevypověditelnosti, čímž by si svoji investici pojistil. Majetková komise rady města na tento požadavek přistoupila.

V ten moment ovšem přišel vedení města dopis od provozovatelů sjezdovek v Lukách nad Jihlavou a na Křemešníku. „Z veřejně dostupných zdrojů jsme věděli, že je tam smlouva do konce roku 2017. Proto nás zajímalo, zda bude město Jihlava vypisovat výběrové řízení,“ uvedla Magda Vaňková ze Ski Luka nad Jihlavou, proč se na radní obrátili.

Dopis s novou cenovou nabídkou zastavil dosavadní jednání

Součástí dopisu měla být i jistá cenová nabídka, která je údajně vyšší než nájemné, které v současné chvíli platí městu společnost Salix Integra Pavla Havlíčka. Mělo jít až o dvojnásobek.

„Nějak jsme se k tomu (nájemnému - pozn. red.) vyjadřovali. Nevím, zda to byl úplně dvojnásobek. Neznáme totiž přesný rozsah toho, co všechno je v majetku města. Byl to z naší strany spíš takový dotaz, co město zamýšlí se skiareálem Šacberk dál,“ dodala Vaňková.

Dopis poslala na magistrát před několika týdny a na odpověď zatím stále čeká. Každopádně její dotaz minimálně na nějakou dobu přibrzdil i původní vyjednávání o stavbě nového zázemí.

„Řešíme, co teď s tím, zda ten dopis byl myšlený vážně, nebo to bylo jen takové plácnutí,“ pronesl Popelka.

Při špatném načasování by změna ohrozila sezonu

Pokud by chtělo město vyměnit provozovatele sjezdovky, muselo by vyřešit řadu dalších věcí. Několik objektů, které v areálu stojí, jsou majetkem nájemce. Město na ně má předkupní právo. O jeho případném uplatnění musí rozhodnout zastupitelé.

„Nejbližší jednání je v červnu a do té doby nestihneme udělat potřebné odhady. Další řádné jednání je pak až v září a to si myslím, že bychom zrušili sezonu na Šacberku,“ obává se Popelka.

Není to poprvé, kdy se provozovatelé sjezdovky v Lukách zajímají také o svah na Šacberku. Naposledy s městem vážně jednali na přelomu let 2009 a 2010, kdy probíhal mezi magistrátem a Havlíčkem spor o výši nájemného.



„Tehdy jsme byli městem přímo osloveni. Byla jsem na schůzce, kde jsem byla dotázaná, zda jsme schopni to provozovat,“ potvrzuje Vaňková. Z námluv ale nakonec sešlo.