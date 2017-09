Jihlava stopla stavbu 30 metrů dlouhé silnice. Kvůli hygieně, zlobí se

Od kratičké silniční propojky si jihlavská radnice hodně slibovala. Jednoduchá komunikace měla nahradit provizorní silniční panely, které v současnosti slouží pouze pro chodce. Propojení obou ulic by podle radnice pomohlo proud dopravy rozdělit a částečně ji snáze navést do dalších ulic Seifertova a Wolkerova.



„Došlo by k lepšímu rozložení dopravy v těchto a navazujících ulicích a tedy k celkovému snížení intenzity dopravy v této části města. Nehledě na to, že by se zde daly lépe vést objízdné trasy v případě budoucích oprav komunikací, kanalizace a podobně,“ vysvětluje přínos uvažované spojky jihlavský náměstek pro oblast investic a dopravy Vratislav Výborný.

Přípravy investice postoupily do územního řízení, v němž se všechny dotčené orgány vyjádřily podle mluvčího magistrátu Radka Tulise kladně.

„Vyjma krajské hygienické stanice, a to z důvodu nepříznivých hlukových podmínek,“ zmínil mluvčí.

Lidé mají právo na ventilaci a čerstvý vzduch, říká hygienik

Ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Krajské hygienické stanice v Jihlavě Jiří Kos ale odmítá nařčení, že by zrovna „hygiena“ veškeré přípravy zablokovala.

„Provedli jsme standardní šetření jako v každém podobném případě. A hluk po stavbě silnice by opravdu zákonem dané limity překročil,“ konstatoval.

Hygienická stanice tak městu navrhla podmínky, za kterých by výstavbu kratičké silničky povolila. Jejím stěžejním bodem bylo zhruba v deseti bytech nejblíž budoucí komunikace zajistit „dostatečné větrání jiné, než otevřenými okny“.

„Lidé mají právo na ventilaci a přísun čerstvého vzduchu. Pokud je venku hluk a není možné větrat okny, je třeba ventilaci zajistit jinak,“ dodal Jiří Kos.

Jenže kdyby mělo město zajišťovat stavební úpravy bytů, investice by se až o milion korun prodražila.

„Patřičná ventilace jednoho bytu by přišla asi na 80 tisíc korun. Předpokládané náklady propojky by tak z jednoho a půl milionu vyskočily o více než polovinu. Je to neúnosné navýšení, proto jsme museli akci zastavit,“ tvrdí Vratislav Výborný.

Nepomohl ani slib výměny dlažebních kostek za tišší asfalt

„Volba typu protihlukového opatření je plně v gesci investora a jím zvoleného projektanta. Nejsme zmocněni tato opatření navrhovat a projektovat, pouze hodnotíme jejich účinnost a soulad s platnou legislativou,“ odmítá Kos, že by právě hygienici navrhovali nějaké konkrétní řešení.

Na postoji krajské hygieny nic nezměnil ani plán radnice, která v rámci rekonstrukce počítá s výměnou hlučné dlažby v ulici U Hřbitova za podstatně tišší asfaltový povrch. „To bude mít pozitivní dopad na hladinu hluku v celém okolí,“ ujistil Tulis.

Propojku ulic Telečská a U Hřbitova byla součástí rozsáhlejšího projektu asi za pět milionů korun. Měl zahrnovat vybudování chodníků včetně přechodů a veřejného osvětlení, úpravu parkovacích stání a výměnu povrchu v části ulice. Veškeré tyto přípravy se tak nyní ruší.