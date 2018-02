Silnice u Svatého Kříže zůstává riziková, úpravy bezpečnost nezvýšily

Policie považuje úsek silnice 38 v okolí Svatého Kříže za rizikový. I když se zde v posledních letech zatím nestala žádná tragická nehoda, hlavně kvůli husté kamionové dopravě a častým odbočkám k osadám ho jako zcela bezpečný nevnímá nikdo.

Tato situace už dlouho vadí zdejším obyvatelům. Několik let tlačí úřady ke zlepšení bezpečnosti při odbočování. Ve druhé polovině loňského roku se dočkali úprav. Jenže ani zdaleka ne těch, co by si přáli. Na základě požadavku policie je od podzimu na některých křižovatkách zakázáno odbočení z hlavní silnice vlevo.

Výsledek ankety byl zcela jasný

Při jízdě od Jihlavy tak třeba není možné odbočit nad tříproudým kopcem na obec Suchá. Stejně tak nelze odbočit v témže směru na první odbočce do Svatého Kříže. A zvažovanou možností je i zákaz levého odbočení do Mendlovy Vsi ve směru od Brodu. Jiná cesta do této osady přitom nevede.

Osadní výbor ve Svatém Kříži ovšem není s takovým řešením spokojen. Na přelomu roku proto uspořádal anketu, v níž se ptal na názor občanů.

„Vrátilo se mi kolem stovky odpovědí nejen ze Svatého Kříže, ale i z Lípy, Petrkova, Suché, Ovčína a Mendlovy Vsi, tedy obcí, jejichž obyvatelé přes tyto křižovatky pravidelně jezdí. Podotýkám, že to nebyla anketa anonymní, od všech jsme chtěli jméno, abychom nebyli podezíráni z vymýšlení,“ prozradila předsedkyně osadního výboru ve Svatém Kříži Ilona Heijting.

Výsledek je zcela jasný. Velké většině místních se podzimní opatření nelíbí a chtějí změnu.

„Lidé by byli nejraději za odbočovací pruhy,“ vzkázala Ilona Heijting.

Pruhy by podle místních měly přibýt na čtyřramenné křižovatce mezi Svatým Křížem a Mendlovou Vsí. Leží na rovném úseku hlavního tahu, při cestě od Jihlavy pod kopcem, kde se zrovna pomalu nejezdí.

„Tu bychom považovali za vhodnou, stala by se mnohem bezpečnější a mohla by se využívat ze všech směrů,“ podotkla předsedkyně osadního výboru sousední Suché Pavlína Vaněčková.

Mimochodem, obyvatel Suché se nejvíce dotkl zákaz odbočení nad tříproudým kopcem. Kdo jede do osady od Jihlavy, najede až za Svatý Kříž o tři kilometry víc. Doplnění křižovatky pod kopcem o odbočovací pruhy by z toho ušetřilo alespoň kilometr.

Jenže k odbočovacím pruhům vede velice zdlouhavá cesta s nejistým výsledkem. „Už před třemi roky se uskutečnilo první jednání všech zainteresovaných stran a bylo na něm řečeno, že na tak nízký počet odbočujících vozidel se odbočovací pruhy nevyplatí zřizovat,“ uvedl havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

I on ale uznává, že vyřešení problému tím, že se prostě na křižovatce zakáže odbočení, není ideální. „Má to dopad na komfort cestování. Místní v tomto chápu. Nedivím se, že jim vadí, když nemohou využít všechny možnosti křižovatek,“ dodal místostarosta.

Pro policii je úsek nebezpečný právě při odbočování vlevo z hlavní silnice. „Často se stává, že řidič, který jede po silnici stejným směrem, za odbočujícím vozidlem nedokáže včas zareagovat a do zpomalujícího či stojícího vozu zezadu narazí,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Proto policisté přišli s tímto nejjednodušším možným řešením. „Ale není to řešení konečné. Stále probíhají jednání, jak bude úsek v budoucnu vypadat,“ vzkázala.

Podle ní však policie nemůže brát na zřetel anketu obyvatel. „Ta jde mimo nás. Pro nás je nejdůležitější najít takové opatření, které by bylo bezpečné a nedocházelo při něm k nehodám,“ dodala Čírtková.

Osadní výbory se nechtějí vzdát

Ředitelství silnic a dálnic, které hlavní tah spravuje, nechalo už loni na podzim vypracovat takzvanou bezpečnostní inspekci. Ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová ji nyní nekomentovala. Na jejím základě však právě prvotní opatření policie zavedla.

„Bezpečnostní inspekce musí dát k úpravám opravdu vážný důvod. Jinak bychom jen přestavovali křižovatky, protože na každé se dá nedostatek nalézt,“ konstatovala Tesařová již dříve. Podle odborníků jsou v případě Svatého Kříže odbočovací pruhy příliš drahé a k jejich vybudování nejsou k dispozici pozemky.

Osadní výbory své snažení nechtějí vzdát a za odbočovací pruhy budou dál bojovat. Všechny zainteresované úřady chtějí oslovit dopisem a přimět je minimálně k pořízení další bezpečnostní studie.

„Byli bychom i pro radar. Nikoliv jen informativní, ale takový, který by při rychlostním omezení měřil v úseku rychlost a oznámení o přestupcích řidičů odesílal. Věřím, že by se pak kolem Svatého Kříže jezdilo pomaleji,“ doplnila Ilona Heijting.