Na trať Posázavského pacifiku se po bouřce sesunul svah, vlaky stojí

„Mám zatím jenom základní informace, každopádně skutečně tam došlo k sesuvu tratě,“ oznámil mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Pavel Tesař.

„Lze předpokládat i to, že to souvisí s deštěm, který byl v uplynulých hodinách v té oblasti celkem vytrvalý,“ dodal.

Podle něj jsou nyní na místě pracovníci SŽDC, kteří situaci vyhodnocují. „Na základě toho pak budeme vědět víc. Především to, jak dlouho se nebude na trati jezdit,“ hlásil Tesař.

„U sesuvů je to vždycky dost ošidné, protože se nedá na první pohled odhadnout, co bude. Není to jako nehoda na přejezdu, kde přesně vidíte, co se stalo, kde stojí vlak, případně auto,“ podotkl Tesař.

Jednokolejná trať na trase takzvaného Posázavského pacifiku je v místě sesuvu mimo provoz a cestující mezi stanicemi přepravují autobusy.

„To si organizují dopravci, tedy České dráhy, které tam zavedly náhradní dopravu. Zatím se ale nedá říct, na jak dlouho,“ uvedl Tesař.