Dnešní senioři stojí hlavně o výlety do termálů i o tanec s Mexičany

„Dnešní senioři se chtějí bavit, tančit, jezdit do vinného sklípku a do termálních lázní, navštěvovat kavárny. Jsou aktivní, chtějí si zkrátka ještě trochu užít, dokud jim to zdraví dovolí,“ přesvědčuje Pavla Radová, předsedkyně jihlavské městské organizace Senioři ČR.



O tom, že tradiční představa seniora, který se věnuje koníčkům, jako je zahrádka nebo domácí ruční práce, není úplně správná, svědčí i program, který zmíněná organizace pro starší lidi připravuje. „Dříve jsem se pro ženy snažila pořádat různé rukodělné aktivity, například paličkování, háčkování, vyrábění z vlny. Ale o to teď už není vůbec zájem,“ vysvětluje.

Největším hitem jsou prý teď jednodenní zájezdy do termálních lázní, především do maďarského Mosonmagyaróváru. „Poptávka téměř pravidelně převyšuje kapacitu autobusu a bohužel některé zájemce musíme odmítat,“ připomíná.

Proto jihlavští senioři vypravují ještě autobusy do lázní v Teplicích a do Velkých Losin. Okamžitě vyprodán byl i pobytový zájezd do Sezimova Ústí a do lázní v Piešťanech.



Dámy nacházejí nové známosti v bazénech s Rakušany a Slováky

„V maďarských lázních, kam jezdíme, je úžasně léčivá voda. Působí na klouby, lupénku i průdušky. Zároveň tam nejsou žádné tobogány, nemohou tam malé děti a v termálech byste neměli ani plavat, pouze ve vodě sedět. A to našim dámám vyhovuje, protože si mohou popovídat. Také tam jezdí hodně Rakušáků, Slováků a naše dámy tam nacházejí nové známosti,“ usmívá se a hned přidává několik pikantních příběhů.



Pavla Radová ukazuje jednu z fotografií z mezinárodního tanečního festivalu KoresponDance ve Žďáru nad Sázavou. Skupina jihlavských důchodců zde vystoupila společně s mexickými umělci. Pro vystoupení s mexickým tanečním souborem měly jihlavské seniorky kostýmy, kterým dominovaly klobouky s filozofickými citáty.

Před Vánocemi zase kombinují maďarské termální lázně s návštěvou Bratislavy a jejích kaváren v historickém centru.

Na druhém místě v oblibě jsou návštěvy vinného sklípku na Moravě spojené s ochutnávkou vín a burčáku, a pak také pravidelné taneční večery, které pořádají jednou za měsíc v Jihlavě. Aktivit je však mnohem víc.

Například se letos dvacítka seniorek z Jihlavy a Žďáru nad Sázavou účastnila mezinárodního tanečního festivalu KoresponDance ve Žďáru nad Sázavou, kde vystoupila společně s mexickými umělci.

Za originální tanec si důchodkyně vysloužily aplaus ve stoje

Originální program předvedli v úvodním zahajovacím vystoupení. Nacvičili jej společně s mexickým uskupením umělců Foco alAire producciones, kteří měli na starost celou choreografii. Kulisou nastudovaného čísla byl život blíže neurčitého zámořského kmene, který se ocitne v urbanizovaném světě. Trénink zabral přibližně dva týdny.

„Měla jsem z toho strach, nikdy jsem nic podobného nedělala, navíc mám bolavá kolena, ale nakonec jsem z toho byla nadšená. Nebylo to vůbec náročné a od publika jsme sklidili ovace ve stoje. Bála jsem se, že nikdo na nás nepřijde, ale bylo plno. Lidé nadšeně volali bravo! To jsem nikdy na vlastní kůži nezažila. Navíc jsem ještě neviděla, že by starým babkám takto někdo aplaudoval,“ směje se Pavla Radová, která byla jednou z jihlavských tanečnic.

Zkoušky trvaly asi 14 dní a probíhaly v angličtině prostřednictvím tlumočníka. Figury nebyly podle Radové nijak složité. Jedním z úkolů, které kromě choreografie musely zvládnout, bylo například naučit se projevovat emoce, chodit s hlavou hrdě vztyčenou vzhůru, dívat se do očí a usmívat se.

Originální byly i kostýmy. „Na hlavách jsme měly klobouky, kde byly různé filozofické citáty a z druhé strany byla upevněná maska. Takže jsme vlastně měly dvě tváře. Musely jsme mít na sobě pánské černé obleky a pánské boty s odříznutými špičkami. Nakonec nám prošly černé páskové boty,“ popisuje.

Hlavně nezůstat sám doma za zavřenými dveřmi

Kromě toho se senioři z Jihlavska letos v létě zúčastnili i tří mezinárodních sportovních her. „Vždy musíme sestavit osmičlenný smíšený tým, převažují ale ženy, a pak na závodišti plníme různé úkoly. Například běh s kolečkem, hod míčem do basketbalového koše, házení šipek a granátu,“ líčí jednotlivé disciplíny.

Jihlavská organizace Senioři ČR má i svůj smíšený pěvecký sbor Seniorek, k dispozici je knihovna, organizace pořádá pravidelné taneční večery a jednou za čtvrt roku oslavu pro jubilanty.

„Připravíme pohoštění s muzikou a je to příležitost, kdy se všichni společně sejdou, popovídají si a zatančí,“ vysvětluje Radová s tím, že v současné době má jihlavská organizace 350 členů, kteří platí členské příspěvky.

„Ale například na oslavy dne seniorů, které pořádáme v DKO, přichází až 500 lidí. Věkový průměr našich členů je 70 let, ale máme i starší osobnosti, kterým je i přes devadesát let,“ dodala Radová, jež je zároveň i předsedkyní Krajské rady seniorů.

„Vším tím, co děláme a jaké aktivity vyvíjíme, chceme pomoci našim seniorům. Cílem je, aby se zabavili, dávali se dohromady, chodili na vycházky, vzpomínali a aby především nezůstali sami doma za zavřenými dveřmi. Pak je ten život velmi těžký,“ dodal místopředseda spolku Josef Záruba.