Senátor Veleba se o region nezajímá, stěžují si obce Havlíčkobrodska

„Zkušenosti se senátorem Janem Velebou? Žádné nejsou. Nikdo tady o něm neví,“ odpovídá starosta Chotěboře Tomáš Škaryd (ČSSD). „Byl u nás za celých šest let možná jednou, kromě toho se objevil na letecké show na letišti. Ale žádné výsledky jeho práce ve městě vidět nejsou,“ dodal.



To Škarydův kolega, starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl (ODS), chvíli hledal diplomatická slova. „Od senátora bych očekával více práce pro region,“ pravil nakonec.

„Jednali jsme s ním například o novostavbě krajské knihovny nebo o jihovýchodním obchvatu. Pan Veleba nám ale ani s jednou věcí nikterak nepomohl,“ nezastíral rozpaky Tecl.

Jan Veleba, předseda Strany práv občanů, je senátorem za volební obvod číslo 44. Do něj spadají obce Chrudimska a větší část Havlíčkobrodska. Veleba byl zvolen ve volbách v roce 2012 a letos se jeho šestiletý mandát nachýlil. Zatím není jisté, zda bude senátorské křeslo obhajovat.

Po zkušenostech s jeho předchůdcem Petrem Pithartem je však pro mnohé samosprávy Velebovo účinkování velkým rozčarováním.



Není místní a nemá k regionu žádný vztah, tvrdí starostové

Starostové vidí největší problém v tom, že Jan Veleba není místní, ve svém volebním obvodu nežije, a tudíž nezná místní problémy. Bydliště má ve Velkém Meziříčí.

„Na to jsem upozorňoval už při minulých senátních volbách. K našemu regionu nemá žádný vztah a to bylo posledních šest let vidět,“ pravil Škaryd.

Mimochodem, právě on byl Velebovým soupeřem v druhém kole senátních voleb před šesti lety. Tehdejší předseda Agrární komory, který se opíral o podporu zemědělského venkova, Škaryda porazil o zhruba čtyři tisíce hlasů. I proto může být pochopitelné, že se Veleba Chotěboři vyhýbá.

Jenže podle oslovených zástupců senátor nejezdí ani jinam. Hlavně od déle sloužících starostů malých obcí vyznívá jeho srovnání s Pithartem až tristně.

„Pan Pithart byl u nás každou chvíli, spoustu věcí jsme konzultovali a řešili. Pana Velebu jsem ani neviděl. Za šest let přijel jednou, a to jsem zrovna byl pryč,“ říká starosta Úsobí Karel Kameník.

Přitom ani Petr Pithart z Havlíčkobrodska či Chrudimska nebyl. Dokázal si však ke svému obvodu najít vztah, do regionu pravidelně zajížděl a problémy zdejších obyvatel se snažil řešit. To se pak projevilo i ve volbách v roce 2006, kdy dokázal těsně porazit velice oblíbenou brodskou starostku Janu Fischerovou.

Na těžbu uranu má senátor jiný názor, než obce, jež zastupuje

„Se senátorem Velebou jsme se snažili řešit problematiku těžby uranu u Brzkova. Jediné, co dokázal, bylo, že nám dal kontakt na odborníka, s nímž už jsme ale stejně delší dobu záležitost probírali,“ podotkl starosta Přibyslavi Martin Kamarád.

„Z jeho rezervovaného postoje jsme ale pochopili, že má na těžbu uranu u Brzkova odlišný názor než všechny okolní obce,“ poznamenal Kamarád s tím, pokud by měl žádat pomoc od nějakého senátora, raději řekne Miloši Vystrčilovi. Ten byl zvolen za Jihlavsko. Zároveň je ale Kamarádovým spolustraníkem v ODS, a dokonce krajským předsedou strany.

Veleba před senátními volbami sázel na své působení v zemědělství. Jako předseda Agrární komory byl s farmáři v kontaktu, spolupracoval s nimi. Rok a půl od zvolení senátorem vedení Agrární komory opustil. A tím se omezily i kontakty.

„Známe se, spolupracovali jsme. Ale teď už jen velmi málo. Od politiků toho moc nepotřebujeme, jsme zvyklí si věci řešit sami,“ nepřímo potvrzuje Aleš Málek, předseda představenstva společnosti Havlíčkova Borová zemědělská.

Třeba starostovi Martinu Kamarádovi ale menší zájem Veleby o jeho region příliš nevadí. Spíš naopak. Jeho roli spatřuje jinde, než že by například přihrával peníze obcím, jejichž obyvatelé ho zvolili.

„Od senátora toto nečekám, s tím jsem měl trošku problém u Velebova předchůdce,“ konstatoval Kamarád. „Senátor by se měl zasadit o to, aby se takové věci řešily systémově,“ dodal.

Veleba: Komplexně odpovím po prezidentských volbách

Senátor Veleba se k vnímání své práce v regionu nevyjádřil. S odůvodněním, že momentálně odvětit nestíhá, slíbil reakci v týdnu po prezidentských volbách.

„Bude to komplexní odpověď. Chci zdokumentovat to, že téměř v každé vesnici volebního obvodu jsem byl, a to několikrát, a k tomu další fakta,“ vysvětlil Veleba. Vysočinu senátor objížděl na traktoru před krajskými volbami na podzim 2016, v nichž úspěšně kandidoval do zastupitelstva.

Faktem každopádně je, že už dlouho neaktualizoval své webové stránky. Poslední příspěvek na něj umístil zkraje dubna 2016 a ten se, stejně jako naprostá většina předchozích, jeho práce v regionu vůbec netýkal.

Zda bude chtít Veleba svůj post na podzim na dalších šest let obhajovat, zatím není jisté. Stejně tak nejsou známí ani jeho možní soupeři, do senátních voleb je ještě daleko. Jan Tecl z ODS by nad případnou nominací přemýšlel. Naopak Tomáš Škaryd z ČSSD druhou kandidaturu rovnou odmítl. „Teď je na řadě někdo z Chrudimska,“ poznamenal.