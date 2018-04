Sanatorium na Žďársku se nedaří prodat ani napošesté, zájemce nezaplatil

„Kupující nás před uplynutím lhůty požádal o prodloužení termínu úhrady do poloviny června letošního roku. Žádostí se bude zabývat rada kraje s tím, že do půlky května chceme mít jasno, co bude dál. Není vyloučeno, že nás čeká vyhlášení nového prodeje,“ říká hejtmanův náměstek pro oblast majetku a financí Martin Kukla.



Firma B. R. A. Technology složila při podpisu smlouvy jistinu ve výši 300 tisíc, která by v případě krachu obchodu propadla kraji.

Kdysi vyhlášená léčebna je opuštěná už více než šest let, poslední pacienti se z ní odstěhovali v prosinci 2011. Kraj Vysočina tehdy zdůvodnil uzavření areálu nacházejícího se na katastru Daňkovic příliš nákladným provozem i odhadovanou cenou celkové rekonstrukce.

O rok a půl později potom „Buchťák“ poprvé nabídl k prodeji - za 50,3 milionu korun. Neuspěl však ani s dalšími výběrovými řízeními, to letošní je v pořadí už šesté.

Společnost B. R. A. Technology za areál, jehož údržba stojí kraj více než milion korun ročně, 18 milionů a 150 tisíc korun.

„Byla to jediná firma, která se nám nyní přihlásila,“ pronesl při rozhodování o prodeji Vladimír Novotný, náměstek hejtmana zodpovědný za oblast zdravotnictví.

Zástupci společnosti, jež vznikla v roce 2013 a předloni měla obrat 867 tisíc korun a v jejímž čele stojí Andriy Kravchenko, při jednáních přislíbili, že areál opraví v průběhu dvou až pěti let. Zároveň sdělili, že nemovitost budou využívat k rehabilitačnímu provozu v rámci zdravotnického zařízení.