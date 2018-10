Vánoční kapr bude letos menší a dražší, růst ryb poznamenalo sucho

11:54 , aktualizováno 11:54

Do Vánoc sice zbývají ještě skoro dva měsíce, ale na to, co budou mít rodiny na Štědrý večer na talíři, myslí většina rybářství na Vysočině už teď. Právě nyní totiž vrcholí výlovy. Sloveno by měli mít hospodáři na konci listopadu. A už teď je jasné, že kapr oproti loňsku mírně podraží.