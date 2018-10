Hladina čistého rybníka klesá. Oprava se blíží, ale protesty neutichají

To je první fáze přípravy rozsáhlé opravy hráze, kterou zde chystá správce rybníka, havlíčkobrodská Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Rybník je současně přírodní rezervací s mokřady a jeho okolí je oblíbenou rekreační oblastí, proto záměr rekonstrukce rybníka vzbudil rozruch.



Kromě vypuštění rybníka přibližně na dobu jednoho roku by mělo být na hrázi vykáceno několik stromů.

V těchto dnech už 1 600 lidí podepsalo petici, která žádá zastavení příprav opravy hráze, žádá také větší informovanost o celé akci a nalezení takového technického řešení, při kterém by rybník nemusel být vypuštěn a stromy káceny.



Odpůrci opravy tvrdí, že hráz radikální rekonstrukci nepotřebuje. „Nikdo z odborníků, které jsme oslovili, není přesvědčen, že by hráz rybníka měla povolit a prasknout. Chceme vypsání nového výběrového řízení na rekonstrukci, aby byli k soutěži přizváni odborníci a vybral se nejlepší a nejšetrnější projekt opravy,“ řekl Michal Salamánek, zástupce petičního výboru.

Ještě před koncem roku se začnou budovat hrázky v zadní části

Podle Václava Hlaváče, šéfa AOPK, začalo vypouštění rybníka podle harmonogramu.

„Další práce začnou zřejmě v listopadu nebo v prosinci. Budeme dělat přípravu na hrázi a na budování hrázek v zadní části rybníka proti vysychání litorálu,“ upřesnil Hlaváč. Litorál je pobřežní pásmo mělkých stojatých vod, kde se vyskytují chránění živočichové a rostliny.

Salamánek tvrdí, že AOPK s protestujícími nedostatečně komunikuje a odmítá společná jednání.

„Hráz by bylo možno opravit například injektáží, která je šetrná, a hráz by nebylo nutné v délce třiceti metrů otevírat,“ míní Salamánek.

Podle něj je velkým rizikem, že v nynějším období sucha může opětovné napouštění rybníka trvat několik let. „Za tu dobu není možné čekat, že by se tam něco z té přírody zachovalo, protože do rybníka vede jenom jeden malý přítok z lesa,“ varuje Salamánek.

Hlaváč oponuje, že při zimě bohaté na sníh rybník po ukončení rekonstrukce během jednoho jarního tání opět nateče.

„Je to samozřejmě jen předpoklad, nacházíme se v období nevyzpytatelného klimatu, ale to nemůže být důvodem k oddalování opravy hráze. Změna klimatu přináší i přívalové deště, takže je potřeba počítat i s povodňovými průtoky a opravu neodkládat,“ řekl.

Zatím nezazněly faktické výhrady, říká Hlaváč

Hlaváč tvrdí, že AOPK s autory petice komunikuje už několik měsíců.

„Přišli s názorem, že rekonstrukci hráze lze řešit jiným, šetrnějším způsobem. My jim poskytli všechny podklady, které máme, všechny posudky, které nás vedly k tomu, že rekonstrukce je nezbytná, udělali jsme veřejné jednání, kde jsme přizvali odborníky. Oni přicházeli neustále s novými požadavky s tím, že předloží svoje výhrady a náměty, stále se domáhají, abychom projekt přehodnocovali. To ale není podle čeho a jak, není k tomu důvod,“ řekl Hlaváč. AOPK prý chystala opravu hráze pět let.

„Vyústilo to ke způsobu opravy, jak je navržen. Jsme přesvědčeni, že je to nejšetrnější způsob, jaký existuje. Zatím nezazněly žádné faktické výhrady, kromě obecných, že neinformujeme veřejnost a že je to megalomanské a nevhodné řešení, ale to jsou obecné formulace, se kterými nelze nijak pracovat,“ namítá Hlaváč.

Odpůrci rekonstrukce hráze míní, že při přípravě opravy měly být využity geoskenery, které by mohly odhalit případné dutiny uvnitř hráze a ty by pak mohly být šetrně opraveny pomocí injektáží.

„Hráz je velice stabilní, má obrovský objem. Je zpevněná kořeny starých buků. Zničit by ji mohlo jen to, že by se přes ni vrchem přelilo obrovské množství vody a masa hráze by se splachovala svrchu. Nikdo ale nedokáže říct, kde by se vzala tak obrovská nárazová vlna, která by přišla jako tsunami do rybníka, který má pouze jediný přítok vody a nad ním už žádný jiný rybník není. Nad ním je už jenom nebe,“ říká Salamánek.

Rybník má jen jeden malý přítok. Lidé mají obavu, že nenateče

Mnoho místních se obává, že kvůli suchu může být rybník po vypuštění bez vody po řadu let.

„Ta obava je tady všeobecná. Jsou suché roky a z Javořice tolik vody nejde, a tak se bojíme, že za jeden rok rybník nenateče,“ řekl František Šalanda, pracovník nedalekého Campu Velkopařezitý.

Zastánci rekonstrukce tvrdí, že hráz rybníka prosakuje. Místní lidé naopak říkají, že pod hrází rybníka bylo vždy trochu mokro.



„Myslíme, že hrozba protržení hráze není akutní,“ míní Šalanda.

Podle Hlaváče však byla AOPK coby správce rybníka už řadu let odborníky upozorňována, že stav hráze se zhoršuje.

„Všechny expertizy vyzněly ve smyslu, že oprava hráze je nutná, protože se blíží havarijnímu stavu. Kdyby už havarijní byla, tak už by rybník musel být vypuštěn,“ řekl Hlaváč.

Dodal, že už jednou odborník z technicko-bezpečnostního dohledu kvůli průsakům nařídil stáhnout hladinu Velkého Pařezitého o padesát centimetrů pod normál.

Protest na poslední chvíli nezabral, nejčistší rybník se začne upouštět:



VIDEO: Protest na poslední chvíli nezabral, nejčistší rybník se začne upouštět