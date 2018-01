Telčský rybník, který proslavily zapadlé bagry, se napustí až na jaře

„Je téměř dokončeno odbahnění a teď se pracuje na opěrné zdi hráze,“ uvedl starosta Roman Fabeš. Věří, že se už na jaře začne napouštět a v říjnu bude po dvou letech opět výlov. Nová opěrná zeď bude obložená kamenem, aby byla hezčí na pohled.

Rekonstrukci podle starosty ztížilo nečekaně velké množství bahna a nestabilní dno kolem hráze.



Bahno odvážela nákladní auta na pole kolem Telče. Tomu předcházely domluvy s majiteli pozemků, na nichž se bahno rozhrnovalo do stanovené výšky. „Na to všechno jsou pravidla,“ doplnil Fabeš.

Celá rybniční akce stojí 36 milionů korun a většinu má pokrýt dotace. „Je od ministerstva zemědělství a byla dořešena někdy v červnu,“ přiblížil starosta. Výše dotace se upřesní až podle zjištění, kolik bahna nakonec ve Štěpnickém rybníku bylo. Nebýt různých průtahů, plánovalo se dokončení celé akce o několik měsíců dříve.

Do obnoveného rybníku nasadí rybáři o něco méně ryb

I Pavel Nechvátal pevně věří, že bude letos na podzim v sobotu 27. října výlov. A že se tam opět budou na hrázi péct, smažit i udit ryby. A samozřejmě podávat i polévka z nich. Nechvátalovo rybářství má rybník vedle zámku pronajatý.

„Vím, že se to zbrzdilo, než se vyřídily všechny papíry. Už se to ale hne dopředu,“ nepochybuje.

Do opraveného rybníku nasadí o trochu méně ryb. Z devadesáti procent to budou kapři, vedle nich i amuři, sumci, štiky, candáti a líni.

„Uvidíme, co to udělá, jak to tam bude s živinami. Během roku pak uvidíme, jak dál,“ doplnil Nechvátal. Jeho rybářství se stará celkem o pětatřicet vodních ploch o rozloze sta hektarů.

Vytahování bylo atrakcí, jezdili se na něj dívat lidé z okolí

Loňské vytahování bagrů z bahna na konci zimy bylo docela složitou operací. Jeden z nich, který uvázl uprostřed rybníka v pondělí, se podařilo vyprostit až v pátek večer. Druhý zapadl dá jámy poblíž břehu. Z vyprošťovacích prací se stala místní atrakce.

Řada lidí vše sledovala ze břehu, jezdili se tam dívat zvědavci i z okolích obcí. V jeden den museli hasiči vyprostit pomocí nafukovacího člunu řidiče z uvázlého bagru. Ve stroji strávil deset hodin.



U Štěpnického rybníku funguje v létě půjčovna loděk v podzámčí, v zimě se na něm za mrazivého počasí bruslí. Z telčského náměstí Zachariáše z Hradce se k němu vchází jednou z městských bran. Dokud nebyly strženy hradby, sahala voda rybníka až po ně. Dnes se v místech někdejších hradeb nacházejí zahrádky.

