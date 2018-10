Stagnace města občany nebaví, říká adeptka na novou primátorku Jihlavy

„Je to super. Je vidět, že Jihlaváci řekli, že chtějí změnu. Je to znát nejenom z našeho úspěchu, ale i na propadu stran, které byly ve vedení města - kromě ANO. Ale ani oni v Jihlavě nezaznamenali nějaký velký nárůst hlasů,“ konstatovala Koubová.

Novým subjektem v jihlavském zastupitelstvu bude koalice Žijeme Jihlavou!, kde jsou zástupci TOP 09, Strany zelených a Pirátů...

Je pecka, že se jim to podařilo. I tento jejich výsledek svědčí o tom, že lidé chtějí změnu. Byť se může zdát, že Jihlava nemá nějaký zásadní problém, tak ta stagnace města už prostě zdejší občany nebaví.

Když vás tak poslouchám, tak by se nově měla radniční koalice vJihlavě skládat jinak, než se formovala ta stávající ANO, ČSSD a KDU-ČSL?

V tomto okamžiku to asi nebudu komentovat. Možností koalice je několik a my nechceme naše rozhodnutí uspěchat. Necháme si na to určitě čas.

Osobně vidím dvě možnosti, kdo by mohl být příštím jihlavským primátorem či primátorkou. Buď to je Radek Popelka, lídr ANO, nebo vy. Do voleb jste šla s tím, že se jí chcete stát.

Šla bych do toho. Když to bude potřeba, tak do toho samozřejmě půjdu s radostí. To není problém. Je ale otázka, jaká koalice by byla za mnou. To je zásadní. Ze zkušenosti z předchozích voleb je potřeba, abychom se před podpisem koaliční smlouvy domluvili na principech, jak bude koalice fungovat. To, že budeme mít společné cíle, ještě neznamená, že budeme schopní k těm cílům dojít. To je pro mě největší poučení za tu minulou dobu, co jsem v zastupitelstvu - nejprve v koalici, pak v opozici.

Kolik hlasů by taková koalice měla mít?

Minimálně jednadvacet. Devatenáct je málo. Tam stačí, aby byl někdo nemocný, a už by to pro přijetí usnesení nevycházelo. Nebo by se hlasoval nějaký důležitý bod a někdo by byl na záchodě a zase by to byla smůla...

V koalici před čtyřmi lety, která začala i s Fórem Jihlava, byl pan Tomanec. On jako jediný nepodepsal koaliční smlouvu. Teď už by jí podepsal?

To je právě o těch principech. My jsme vlastně už v té době věděli, že jsou určité body, které drhnou a že by bylo záhodno, abychom se o nich jako koalice pobavili. I když nám bylo řečeno, že v koalici se o tom můžeme bavit, tak nebyla vůle. Několikrát jsme vyvolávali jednání, na které z ČSSD dvakrát nedorazili a pak to zrušili. Když to ti partneři nechtějí řešit, tak není jiná cesta, než koalici opustit. To jsou ty principy.

Kdybyste vy byla nakonec ta primátorka, na co by se Jihlavané třeba mohli těšit?

Rozhodně na to, že budeme lépe přemýšlet nad investicemi. Nebudeme čekat na dotace, ale budeme aktivně hledat peníze z veřejných zdrojů i ze soukromých. Město i se soukromým sektorem musí spolupracovat. To je zásadní. Také bychom nastartovali rozvoj Jihlavy. Nemohu ale teď slíbit, že se udělá něco velkého. To by bylo populistické. I v kampani jsme říkali, že my musíme začít! Tady se strašně dlouho s ničím nezačalo. Co se udělalo v tomto končícím volebním období kromě dvou věcí, tak jsou projekty nastartované již ve volebním období 2010 - 2014. Za volební období 2014 - 2018 se neudělalo lautr nic.

Tak co nastartujete?

Jednak investice do bydlení, do infrastruktury jak dopravní, tak i volnočasové. A velkým tématem je pro nás vzdělávání a práce s dětmi a mládeží. Tam začíná a končí prevence kriminality.

Velkým tématem v Jihlavě je zchátralý zimní stadion. V této věci město roky přešlapuje na místě. V diskuzním fóru HC Dukla se objevovala vyjádření v tom smyslu, že když vyhraje Fórum Jihlava, tak to bude pro zimní stadion a Duklu neštěstí.

To tak vůbec není. Tady vznikla taková zvláštní aureola okolo toho. My samozřejmě chceme zimní stadion, Dukla je pro Jihlavu zásadní věc, to je úplně beze sporu, ale je potřeba si něco uvědomit.

A co by to bylo?

Že máme v Jihlavě i jiné sporty, než je hokej. A zároveň je potřeba si uvědomit, že současný Horácký zimní stadion má svá omezení tam, kde stojí. Pokud budeme rekonstruovat, tak si prvně musíme říci, co od tohoto zimního stadionu chceme. To jsme si v zastupitelstvu dosud neřekli. Jestli chceme tréninkovou halu, která bude sloužit i pro hokej, tak budeme moct stavět.

Je tady pořád ve hře multifunkční hala na zelené louce.

A to je druhá otázka: jestli chceme takovou malou halu v místě současného zimního stadionu, nebo multifunkční „sál“, který bude někde za městem a bude to arena pro celý kraj? Město to pořád neví, a proto nemáme nic. Pořád nemá s čím vyjednávat z krajem v této věci, protože není rozhodnuté.

K čemu byste se přiklonila vy?

Nebudu teď slibovat, že to bude tak nebo tak. My se musíme rozhodnout napříč politickým spektrem a říct si, za čím jdeme.

Mezi těmi stranami, které se dostaly do zastupitelstva, jsou nějaké, se kterými o koalici určitě nebudete jednat?

Rozhodně nebudeme jednat s KSČM a SPD. S ostatními to necháváme otevřené, tam jednat budeme.