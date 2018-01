Největší českou vlajku skládali v tělocvičně a stěhovali „jako epopej“

Pelhřimovská agentura Dobrý den evidující veškeré české rekordy a kuriozity bude letos zahajovat veletrh cestovního ruchu Regiontour v Brně. Protože se jedná o rok s osmičkou na konci, v němž uplyne sto let od vzniku Československa, vezme s sebou i vlajku coby státní symbol.

A protože se jedná o agenturu evidující rekordy, musí ona vlajka mít něco rekordního. Tím jsou rozměry. Vlajka je 18 metrů široká a 12 metrů vysoká.

„Přesně odpovídá zákonu o státních symbolech,“ prozradil předseda agentury Miroslav Marek.

Rekordní vlajku vyrobil tým Jana Vereščáka z Liberce. Sedm lidí ji dávalo dohromady třicet hodin čistého času. Je z odlehčené syntetické textilie, přesto váží čtvrt metráku.

„Museli jsme sešít pruhy látky o šíři 150 centimetrů. Nejvíce práce a času zabralo sestavit nástřihový plán, protože každý pruh každé barvy je kvůli modrému klínu sešikmený,“ popisoval majitel firmy, která se normálně věnuje potisku textilií.

Kvůli složení vlajky musela firma pronajmout a vytřít tělocvičnu

Kusy látky se sešívaly strojově. Jenže kvůli jejich délce muselo okolo stroje pracovat více lidí, kteří textilii posouvali, rovnali a skládali.

Pro finální složení již hotové vlajky si firma musela pronajmout tělocvičnu. Zaměstnanci ji nejprve důkladně vytřeli, poté na zemi vlajku složili.

Nakonec se ji podařilo navinout na dvoumetrovou trubku. „Stěhovali jsme ji jako Slovanskou epopej,“ smál se Vereščák.

Vlajka je tak velká, že v brněnském veletržním pavilonu nebude moci být pověšena na výšku. Jen tak tak se vejde na šířku.

První prezentaci však mělo dílo v Pelhřimově. Tam se vlajky ujalo šestnáct lidí, vyšli s ní před radnici a obešli náměstí. Zprvu z takového aktu měli pořadatelé obavy.

„Schylovalo se k tomu, že vlajka zapadá sněhem, ztěžkne a chlapci a děvčata ji neunesou, nebo se roztrhne. Naštěstí chvíli před nástupem jakoby symbolicky sněžit přestalo,“ popsal Marek.

Agentura chce na svátek po celé republice co nejvíce vlajek

Představení největší české vlajky je předzvěstí rekordu, který Dobrý den chystá na státní svátek 28. října. To uplyne přesně sto let od vzniku Československa. Agentura ten den chce vytvořit rekord ve vyvěšení co největšího počtu českých vlajek po celé republice.

„Chceme tím trochu pozvednout tradici obvyklou ve vyspělé Evropě i v zámoří, že se na státní svátek vyvěsí prapory. Nejde jen o státní instituce, ale i o firmy, různé organizace či třeba soukromé osoby,“ vysvětluje Miroslav Marek.

Kdo se do rekordu chce zapojit, může se už teď registrovat na webových stránkách agentury. Během několika týdnů by měla být v provozu zvláštní webová stránka www.nejvicevlajek.cz. Kdo se registruje, ten se zároveň zaváže, že pošle fotku vyvěšených vlajek a pár řádků informací.