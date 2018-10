Ulička upadla v zapomnění, nyní ji Třebíč obnoví i s obřím vinným sklepem

Pracovně jí zatím říkají „myší díra“. Mnozí obyvatelé Třebíče dlouho nevěděli či dosud nevědí, že se tudy dá projít. Kdysi dávno se ale tato ulička běžně používala, než byla zastavěna.



Pravděpodobný budoucí starosta města Pavel Pacal už před volbami řekl, že by se měl průchod opravit a zpřístupnit. A ono už se na tom nějaký čas pracuje - zbývá dokončit poslední část.

„Pro většinu to bylo překvapení, že tam něco takového je a dá se to otevřít. Zpřístupnění bude pro obyvatele Třebíče jistě zajímavé. A půjde o minimální investici vzhledem k tomu, co přinese,“ míní Pacal.

Lidé vejdou hlavním vstupem do Národního domu a budou pokračovat rovně na zrekonstruovaný dvůr, kde už funguje zázemí pro turisty a vstup do galerie Franta.

Dál na konci dvora jsou plechová vrata a zatím nepřístupné kamenné schody, které je potřeba opravit. Pak se vyjde na dvoře za Národním domem, kam už za minulého režimu přijížděli přední čeští herci a muzikanti na svá třebíčská vystoupení do tehdejšího JKP - Jednotného klubu pracujících. A to včetně herečky Jany Brejchové, jejích kolegů Vladimíra Menšíka a Františka Filipovského či zpěváka Michala Tučného.

Prostory už otestovali při vinobraní. A burčák nestačili přivážet

Dříve býval dvůr ve špatném stavu a nedal se moc využívat. Tedy kromě toho, že tam divadelníci přiváželi svoje kulisy a hudebníci aparaturu.

Dnes je dvůr opravený, přístupný a v současnosti na něj děti chodí sbírat kaštany. Ředitelka Městského kulturního střediska Jaromíra Hanáčková už má naplánováno, že to nebude jen tak obyčejný průchod. Kromě posezení přibude i klavír či možnost půjčit si a přečíst knížku.

„Také je tam středověký sklep s klenutým stropem, do něhož je vchod z té myší díry. Chceme v něm udělat městský vinný sklep, kde budou sudy. A nedá to moc práce, bude stačit opravit podlahu a vybílit. Ten sklep končí na skále a je větší, než mají ve vinařství na Sádku,“ přibližuje Hanáčková.

Pro vinný sklep budou hledat soukromého provozovatele. Nedávná zkušenost podle ní potvrdila, že spojení sklepu s vínem bude dobré řešení. Během tradičního Bramborobraní zde v září uspořádali i první třebíčské vinobraní.

„Hrála tady cimbálovka, dvůr byl plný nadšených lidí a pan Lampíř ze Sádku nestačil dovážet burčák,“ popisuje.

Už zbývá pouze opravit schody

Při této akci se lidé mohli poprvé podívat do prostor pod Národním domem, které se časem zpřístupní. Vedení radnice už v posledních letech dávalo peníze na postupné zprůchodnění Národního domu.

Záměru fandí třeba končící místostarostka Marie Černá. „Spousta práce už se udělala. Spravil se třeba odpad, aby se to už nezaplavovalo vodou. Teď zbývá ještě poslední a nejdůležitější část, kde je potřeba opravit kamenné schody. Záleží, jestli se na to najdou v rozpočtu peníze. Ale byla by škoda vše nedokončit, už toho moc nezbývá,“ doplňuje Hanáčková.

Podle ní byl průchod v Národním domě kdysi funkční. Podobných uliček se v centru nacházelo více, ale postupem času se zastavěly. Tato staronová bude otevřena jenom ve dne, na noc se vždy zavře.

S obnovením starých stezek mají v Třebíči zkušenosti. Kupříkladu před osmi lety tam znovu otevřeli jednu dlouho zarostlou a zapomenutou. Měří 200 metrů a spojuje dvě třebíčské památky UNESCO - židovské ghetto s bazilikou svatého Prokopa. Kdysi tudy dokonce jezdily koňské povozy.



Archeologové na stezce odkryli původní dlažbu z patnáctého století. Obnovený průchod vede částečně pod hradbami.