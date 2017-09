Je to jediný skokanský bazén široko daleko. Nikdo ho ale nechce opravit

Současná doba nepřeje skokanským můstkům na koupalištích. Spíše se v minulosti na Vysočině bouraly, než aby se stavěly nové. Jeden stával v Jihlavě u bazénu na Rošického ulici. Už neexistuje. Dokonce desetimetrovou věž s dvěma dalšími můstky mívali v Havlíčkově Brodě. Při rekonstrukci koupaliště je ale také zbourali.

O to vzácnější je bazén s pětimetrovou věží v třebíčském areálu na Polance. V současnosti je jediným svého druhu široko daleko. Lidé ho v sezoně hodně využívají.



„Je to jedna z našich hlavních atrakcí. Jinde už skokanské můstky mizejí,“ potvrdil Jiří Novák, ředitel areálu Polanka.

Na radnici v Třebíči se nedávno rozhodli, že několik metrů hluboký skokanský bazén začnou letos na podzim opravovat, aby byl na příští léto přichystán jako nový.

Peníze jsou připravené. Do soutěže se ale nikdo nepřihlásil

Peníze na to měli připravené. Jenže když vyhlásili soutěž pro firmy, neprojevila ani jedna zájem o zakázku v řádech milionů. „Nepřihlásil se vůbec nikdo. To kdyby byl hlad po zakázkách a firmy neměly co dělat, tak by se tomu jistě věnovaly s náležitou péčí,“ konstatoval starosta Třebíče Pavel Janata.

Firmy totiž mají v současnosti tolik práce, že se do některých akcí ani nepouštějí. V Třebíči to poznali i tehdy, když chtěli opravit most v Poušově. Přihlásila se jen jedna firma a ta nabídla cenu, která se vedení města zdála příliš vysoká. A tak se most zatím opravovat nebude.



Podle třebíčských zkušeností teď firmy požadují vyšší ceny než v horších dobách, kdy se o zakázky téměř „praly“.

Komplikuje se budoucnost celého koupaliště na Polance

Odložením opravy se komplikuje budoucnost koupaliště na Polance. V havarijním stavu je totiž i hlavní plavecký bazén, který má hliníkovou vanu z roku 1976. Její tloušťka už je tak zeslabená, že se vždy před sezonou musí investovat do svařování pláště, aby neunikala voda.

„Máme zpracovanou analýzu potřeb celého areálu Polanky. Hlavní plavecký bazén je pro nás skutečně velké sousto. Rozhodnutí, jestli do toho půjdeme, zatím nepadlo. A obávám se, že do voleb už nepadne. Bude to otázka pro příští zvolené zastupitele, ti to budou muset rozseknout,“ shrnul starosta Janata.

Něco se ale přece jen na Polance opravuje. A to památkový objekt šaten někdejších říčních lázní od architekta Bohuslava Fuchse. „Předpoklad je, že ještě budou dvě etapy oprav do roku 2019,“ přiblížil Janata.

Dělníky ještě čeká mimo jiné odstraňování starých nátěrů. Všechno budou muset dělat ručně, a ne strojovou metodou, jak se původně předpokládalo. „Ty šatny poté budou sloužit svému původnímu účelu. Tak s tím v projektu počítáme,“ doplnil starosta.



Bazény se u bývalých říčních lázní instalovaly v sedmdesátých letech poté, co se zhoršovala kvalita v řece Jihlavě.