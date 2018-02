Jihlavu protne Stříbrné údolí, město připravuje úpravu podél toku řeky

Plánovat se začíná už před Jihlavou, kde je stále ještě patrný takzvaný starohorský náhon, technická památka ze čtrnáctého století. Měří šest kilometrů.

„Poháněl důlní stroje ve Starých Horách. Pozůstatky jsou patrné ve svahu nad řekou Jihlavou v úseku od Rantířova. Město hledá cesty, jak dílo zachovat a případně zpřístupnit formou naučné stezky,“ popisuje Jakub Deml, radniční manažer projektu Stříbrné údolí.



Voda už podle něj tímto příkopem dávno neteče, jeho části jsou zarostlé či rozježděné lesnickou technikou. Zhruba dvě třetiny náhonu jsou však stále patrné.

„Opravdu se to nabízí k využití,“ doplňuje Deml. Pozemky tam vlastní zhruba dvacítka majitelů, lidé z radnice se s nimi ovšem chtějí domluvit.

Uvažuje se též o dalších přemostěních řeky, v první řadě za Motorpalem. „Tam by to bylo nejsmysluplnější, vznikl by pak příjemný okruh směrem k Zaječímu skoku. Vedl by sice i areálem Motorpalu, ale to je řešitelné,“ pokračuje manažer projektu.



O další lávce pro pěší a cyklisty se uvažuje u Robinsonu, což by podle Demla bylo pro rodinný zábavní park výhodné.

Někde by se mohl snížit sklon břehu, aby člověk došel až k vodě

Zasáhnout by se mělo i přímo do podoby břehů v některých místech. Tok řeky je v současnosti regulovaný. „Přírodní charakter se z velké části vytratil. Někde bychom chtěli snížit sklon břehu, aby člověk mohl dojít až k vodě,“ vysvětluje Jakub Deml.

Takové úpravy břehů připadají v úvahu třeba mezi Českým mlýnem a Robinsonem.

A jelikož se Stříbrné údolí zabývá i Jihlávkou, mohly by se snížit břehy také v prostoru Modety vedle zoologické zahrady. Právě současná Modeta má patřit vedle Českého mlýna ke klíčovým místům celého Stříbrného údolí.

Letos chystají na radnici další studii, která má zpřesnit budoucí využití areálu. „Modetu už město koupilo. Podnik je tam zatím v nájmu s vědomím, že do pěti let odejde. Postupně tam budou uvolňovat prostory,“ uvedl náměstek primátora Vratislav Výborný.

Objekt Modety má podle Demla obrovský potenciál díky své poloze. Mohla by tam být třeba půjčovna kol a další zázemí pro lidi trávící volný čas u řeky. Zároveň má současná Modeta sloužit i vedlejší zoologické zahradě. Předběžně se tam počítá s vybudováním restaurace i s možností ubytování.

Český mlýn je ideální prostor pro pořádání kulturních akcí

Dál investovat by vedení radnice chtělo rovněž do rozvoje Českého mlýna. Tato zatím hlavně sportovní oblast, která je od jara do podzimu hodně navštěvovaná, by měla získat prostor i pro pořádání kulturních akcí.

„Je to atraktivní místo, kde je kupříkladu loděnice. Město tam má svůj pozemek a hledáme novou náplň toho prostoru,“ vysvětluje Deml. Český mlýn by měl získat i nové toalety a možnosti, kde se občerstvit.



Součástí velkého záměru je i vize, jak dostatečně vyřešit parkování tak, aby se k řece lidé mohli pohodlně dostávat. A zároveň, aby případné nové plochy pro auta nepůsobily rušivým dojmem v blízkosti vodních toků Jihlavy a Jihlávky.

„Týká se to nejen Robinsona, ale i Vodního ráje a Modety. Bez toho by to celé nefungovalo,“ doplnil manažer projektu.

S parkovacími problémy se totiž už nyní potýkají jak zoologická zahrada, tak v letním období též akvapark. Nejhorší je ale situace u Robinsonu. Tento zábavní park vyrostl s evropskou dotací, aniž by měl vyřešené parkování. Vladimír Bílek, jeden z provozovatelů parku, se chce na rozvoji Stříbrného údolí podílet. „Součástí plánu rozvoje bude i řešení dopravní situace,“ uvedl před časem Bílek.

Nejen okrasa města. I hrozná místa, která by měla zmizet

Stříbrné údolí klade důraz také na prostor Staré plovárny. Její prostor by se měl výrazněji oživit. A to nejen tím, že by se tam jezdilo po hladině v lodičkách či šlapadlech.

„Aby to nebylo jen pro rybáře a v zimě občas pro bruslaře. Divadelní představení v tom místě potvrdila, že to tam může být mnohem více využité,“ popisuje Deml. A zdůrazňuje, že vše je zatím ve fázi shromažďování nápadů a diskuse nad nimi, nikoliv už ve stavu tvoření projektu.

„Řeka je okrasou každého města. A my tady ještě u ní někde máme i hrozná místa, což chceme změnit. Třeba u Pražského mostu,“ řekl Vratislav Výborný.

Celý záměr Stříbrného údolí je podle něj na několik let dopředu. Vlastně je to takový směr, jehož se chtějí na radnici držet při plánování investic.

„Nástup by měl být právě u současného objektu Modety. A pak dál údolím až k Českému mlýnu,“ doplnil Výborný. Vedle řeky by v budoucnu měli být návštěvníci upozorňovaní i na různá historická místa. A to i s popisem, co všechno se na nich v minulosti dělo.