Je to zneužití referenda, odmítá opozice v Meziříčí hlasování o náměstí

Pokud se nemohou dohodnout rozhádaní zastupitelé a když nerespektují pořadí v architektonické soutěži na budoucí podobu Náměstí, rozhodneme to za ně sami. Takový vzkaz poslali zastupitelům aktivisté ve Velkém Meziříčí. Sesbírali 1 888 platných hlasů požadujících vypsání místního referenda.



K vítěznému návrhu měli zastupitelé výtky. Nelíbilo se jim řešení parkování a zahrádek.

Takový počet stačí iniciativě „Za Náměstí VM“ k tomu, aby se jejich požadavkem museli zabývat zastupitelé. Jenže ti vyhlášení referenda na začátku září odmítli. Pro jeho vypsání hlasovalo vzhledem k rozkolu v koalici jen 10 z 23 zastupitelů. K přijetí návrhu přitom bylo potřeba 12 hlasů.

Aktivisté se pak obrátili se stížností na soud. „Čekáme, až rozhodne. Soud už poslal na městský úřad žádost o vyjádření, kterou jsme dostali i my,“ řekl k aktuálnímu dění zmocněnec přípravného výboru referenda Tomáš Bílek, stavební inženýr z Velkého Meziříčí.

Lidové hlasování by mohlo být už o podzimních volbách

Soud však má vzhledem ke třicetidenní lhůtě čas až do prvního říjnového týdne. Pokud by dal v předstihu za pravdu aktivistům, teoreticky by se dalo stihnout lidové hlasování společně s termínem voleb do Poslanecké sněmovny, tedy 20. a 21. října.

„Jsou dvě varianty. Kdyby to nešlo stihnout, tak by referendum bylo během prezidentských voleb příští rok,“ nastínil Bílek. Ty jsou vypsané na 12. a 13. ledna.

Vyjádření Davida Vávry Předseda odborné poroty David Vávra se ke sporům o náměstí ve Velkém Meziříčí vyjádřil jen velmi stručně. momentálně natáčí v Srbsku. „Politici by neměli přebírat roli komise, která se jednohlasně shodla na vítězi. Soutěž byla připravena velice kvalitně, ba i zasedání, které trvalo dva dny, přineslo po zodpovědné diskuzi jednoznačný závěr. Proč takto město jedná, nechápu, a je nutno ptát se rovnou jednotlivých zastupitelů, kteří se komise zúčastnili a jasný nesouhlas neprojevili.“

Podle starosty Radovana Necida už městský úřad soudu odpověděl. „V podání jsem nenašel žádné pochybnosti, které by měly úřadu bránit referendum vypsat,“ míní starosta, jenž pro referendum hlasoval a už před vznikem občanské iniciativy chtěl prosadit jeho vyhlášení samotnými zastupiteli. Ti v červnu překvapivě odmítli uzavřít smlouvu s autorem vítězného návrhu Davidem Mikuláškem.

Zatímco starosta měl o referendu jasno, mezi zastupiteli se našlo dost kritiků. „Toto referendum vnímám jako prosazování vůle vedení města s pomocí veřejnosti, kterou se jim podařilo přesvědčit, aby prosadilo svůj menšinový názor v zastupitelstvu proti většinovému. Je to zneužití referenda,“ vyjádřil se opoziční zastupitel Stanislav Rosa (KDU-ČSL), který se v případě referenda zdržel hlasování.

Podle něj za iniciativou stojí snaha samotného starosty Radovana Necida. „A také pana Veličky, který byl na kandidátce pana starosty (v komunálních volbách 2014 byl nezávislým kandidátem sdružení To pravé Meziříčí, pozn. red.) a měl být nestranným sekretářem architektonické soutěže a pak neskrýval svoji podporu iniciativě,“ pravil Rosa.



Jeho kritiku ovšem starosta Necid odmítá. „Neuspěl jsem opakovaně se snahou prosadit referendum mezi zastupiteli. Tím to skončilo, tečka. Pak to na sebe vzali členové iniciativy, kterou rozhodně neřídím. V tomto směru byli úspěšnější než my. Uvidíme, jak dopadne soud,“ reagoval Necid.

Kdyby rekonstrukce rok před volbami vyšla, uškodila by opozici

Petr Velička jakýkoliv střet zájmů odmítá. „Soutěžní návrhy jsem coby nestranný sekretář neposuzoval, to mi nepřísluší. Kdo je první, druhý a třetí, a proč, jednoznačně řekla porota,“ reagoval Velička. „Pan Rosa se měl účastnit porotování a rozhodl se svobodně, že nebude,“ dodal. Na svojí podpoře iniciativě nevidí nic špatného.

Tomáš Bílek už dříve označil iniciativu za nepolitickou, naopak mu vadí politikaření v zastupitelstvu. „Koalice není jednotná, několik lidí přeběhlo. Podle mě je prapůvod problému v tom, že sílí opozice, a kdyby příprava Náměstí vedení města vyšla, byly by to rok před volbami body pro vládnoucí koalici. Proto opozice tak razantně vystoupila,“ míní Bílek.

Ke sporu o Náměstí došlo paradoxně poté, co předseda poroty, architekt, herec a spoluautor televizního cyklu Šumná města David Vávra loni v listopadu při vyhlášení výsledků město pochválil za příkladný postup. A po hádkách v zastupitelstvu se odborní členové poroty otevřeným dopisem znovu postavili za svoje loňské rozhodnutí, kdy jako nejlepší ocenili návrh týmu Davida Mikuláška.

„Dobře a kvalitně připravenou a vedenou veřejnou architektonickou soutěž poškozuje a znevěrohodňuje pro nás nepochopitelný spor, který je veden pro veřejnost nesrozumitelně. Naopak vyjadřujeme a potvrzujeme svůj odborný názor na výsledek soutěže a pořadí oceněných,“ napsali v červnu členové odborné poroty v čele s Vávrou a odmítli další zpochybňování vítěze soutěže.

Zastupitelé přesto rozhodli, že ukončí jednání s Davidem Mikuláškem a dají šanci druhému v pořadí, Miroslavu Cikánovi s Radkem Novotným z MCA Atelier.

Další názorové střety ohledně rekonstrukce Náměstí a referenda se dají čekat 27. září, kdy se znovu sejdou zastupitelé.