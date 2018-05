Ředitel havlíčkobrodského muzea nečekaně po čtrnácti letech rezignoval

„Ano, podal jsem rezignaci na funkci ředitele muzea i výpověď z pracovního poměru. Tím to pro mě končí, je to uzavřená záležitost. Nechci se k tomu nijak víc vyjadřovat,“ uvedl odcházející šéf Jiří Jedlička. V muzeu nezůstane ani jako řadový zaměstnanec.



Jedličkovo rozhodnutí bylo nečekané. Svůj krok nekonzultoval se spolupracovníky ani s představiteli Kraje Vysočina. „Jeho rozhodnutí bylo pro nás překvapením, ale respektujeme ho,“ vzkázal vedoucí krajského odboru kultury Ladislav Seidl.

V kuloárech se mluví o napjatých vztazích na pracovišti i zvyšujícím se tlaku zřizovatele. Ovšem ani pod zárukou anonymity tato tvrzení pracovníci muzea nehodlali komentovat. A o vlivu zřizovatele pochybuje kraj. „Ze strany zřizovatele o žádné tlaky na odchod pana Jedličky nejde,“ odmítl Seidl.

„Opravdu se k tomu nebudu vůbec nijak vyjadřovat,“ odmítl cokoliv byť jen naznačit Jedlička.

Jeho nečekaný odchod způsobil komplikace i organizacím, jež s muzeem spolupracují. „Zaskočilo nás to, vůbec nevíme, jak to všechno bude dál,“ poznamenal například František Štibor, koordinátor říjnových Dnů otevřených ateliérů, které pořádá společně s muzeem Porta Culturae. Muzeum se má letos významnou měrou podílet rovněž na oslavách sta let od vzniku Československa.

Tavbu skla v replice historické pece toužil povýšit na skanzen

Jiří Jedlička vedl havlíčkobrodské muzeum čtrnáct let. Za tu dobu se vypracovalo na jedno z předních pracovišť svého druhu nejen na Vysočině. Velké jméno si v posledních dvou letech udělalo stavbou středověké sklářské pece a úspěšnými pokusy vyrobit sklo podle historických postupů.

„Na tavbu se během tří dní přišly podívat až dva tisíce lidí. Zúčastnila se ho celá řada odborníků, majitelů skláren, historiků,“ popisoval Jedlička loni v září, kdy se muzeu podařilo zopakovat pokus z roku 2016 a ještě ho v mnohém posunout dál.

Z tavby skla v replice pece chtěl ředitel muzea vytvořit jedinečnou tradici. Měla se stát základem pro vybudování archeologického skanzenu. Ten na Vysočině dosud chybí. Stát by mohl na severním okraji Brodu ve Vlkovsku, kde muzeum vystavělo repliku sklářské pece.

„Nabízí se doplnit třeba představení technologií na zpracování stříbrné rudy. Ta se v severozápadní části Vysočiny ve středověku hojně těžila, ale dosud v celém kraji její detailní připomenutí schází,“ poukázal před půl rokem Jedlička.

Na historii zpracování skla, což považuje za fenomén regionu, chtěl muzeum více specializovat.

Modernizace stálé expozice Karla Havlíčka Borovského

Za Jedličkova působení se modernizace dočkalo i samotné sídlo muzea v Havlíčkově domě. Před šesti lety se podařilo výrazně zmodernizovat stálou expozici o Karlu Havlíčku Borovském.

Muzeum zároveň o této osobnosti vytvořilo webové stránky, které shrnují veškeré dostupné informace o Havlíčkovi. Sloužit mají hlavně badatelům.

Muzeum uspořádalo i spoustu výstav a ukázalo několik cenností. Mezi nimi například věrnou kopii listiny z roku 1256, která je považována za nejstarší dochovaný dokument dokazující existenci Brodu, a mnoho dalších unikátních listin a předmětů.

Tradicí se staly přednášky k významným historickým událostem i zajímavostem v regionu, vznikla celá řada odborných i popularizačních publikací.

Do konkurzu na ředitele se lze hlásit až do 21. května

Na rezignační dopis Kraj Vysočina reagoval vypsáním výběrového řízení na obsazení postu ředitele muzea. Přihlášky do konkurzu přijímá do 21. května.

Podle zveřejněných podmínek by měl uchazeč být vysokoškolák s dobrou orientací v muzejnictví, měl by znát způsob fungování a financování příspěvkových organizací a měl by mít zkušenosti s vedením týmu podřízených. Samozřejmostí má být dobrá komunikace a organizační i manažerské schopnosti. K přihlášce do konkurzu kraj chce i vypracovaný návrh koncepce rozvoje a činnosti muzea na dalších pět let.

Jasno o novém řediteli by mohlo být už po prvním kole výběrového řízení. To se odehraje ještě před koncem května. „Není však vyloučeno, že v tomto termínu ředitel vybrán nebude. Obsazení takto odborného místa totiž není jednoduchou záležitostí,“ konstatoval Ladislav Seidl.

Nový ředitel havlíčkobrodského muzea by měl nastoupit do dvou měsíců od ukončení výběrového řízení. V mezidobí, pokud bude konkurz trvat déle, bude muzeum řídit současný zástupce ředitele Aleš Knápek. „Je to v tomto případě standardní postup,“ dodává vedoucí krajského odboru kultury.