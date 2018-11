Lidé si koupili nové byty, stavba ale kvůli insolvenci firmy PSJ stojí

Těsně před dokončením mělo být v těchto dnech parkoviště v Jihlavě u Ústředního hřbitova s kapacitou 110 automobilů. Jenomže kvůli finančním problémům stavební společnosti PSJ, která se od léta potýká s druhotnou platební neschopností a podala na sebe insolvenční návrh, je staveniště už od poloviny září opuštěné a ani trochu nepřipomíná parkoviště.



Stejně prázdno je také ve Vrchlického ulici, kde po tolik diskutovaném zbourání Štefánikových kasáren měla společnost PSJ vybudovat nové bytové domy v developerském projektu Rezidence Vrchlického.

Nad dokončením těchto dvou velkých staveb v krajském městě Vysočiny tak zatím visí velký otazník. Jak složitá je situace kolem PSJ a jejích zakázek pro magistrát, svědčí i to, že Jaromír Kalina, náměstek jihlavské primátorky a zároveň krajský zastupitel KDU-ČSL, na posledním zasedání vysočinského zastupitelstva žádal kraj o spolupráci a koordinaci v této otázce.

„Rád bych si vyměnil zkušenosti a postupy se všemi, kterých se to dotýká. Z hlediska Jihlavy jsou to velké investiční akce, často s evropskou dotací. Myslím, že je na místě určitá koordinace. Pro většinu z nás jsou to postupy, které jsme dosud nezažili,“ promlouval k vedení kraje.



Kraj Jihlavě neporadil, jeho stavby už převzaly jiné firmy

Ale s prosbou na hejtmanství moc nepochodil. Kraj Vysočina měl podle hejtmana Jiřího Běhounka (ČSSD) s firmou PSJ započaté dvě stavby, jejichž převzetí jinou firmou se už však podařilo vyřešit.

„Bližší zkušenost nemůžeme poskytnout, protože obě stavby jsme vyřešili tím, že se jich ujali členové konsorcia. Momentálně žádný projekt týkající se firmy PSJ na našich stavbách nemáme,“ odpověděl stručně hejtman na žádost Jaromíra Kaliny.

Firma PSJ pracovala pro kraj na části zemních úprav u domova důchodců v Havlíčkově Brodě. Tam se hejtmanství dohodlo na převzetí prací firmou Chládek a Tintěra, jež byla spolutvůrcem projektu.

Druhou stavební zakázkou byla rekonstrukce nemocnice Jihlava, kterou dělalo konsorcium firem PSJ a třešťské firmy Podzimek a synové. „V tomto případě firma Podzimek a synové převzala všechny závazky a projekt dokončí,“ podotkl hejtman Běhounek.

Magistrát nejspíš připraví nové výběrové řízení na dodavatele

Odbor rozvoje jihlavského magistrátu má v současné době se společností PSJ uzavřenu pouze jedinou smlouvu o dílo, a to na vybudování parkoviště v Žižkově ulici. A také na úpravu křižovatky blízko hřbitova za 31 milionů korun. Vše je s evropskou dotací.

Firma PSJ už začíná mluvit i o konkurzu S problémy se potýká firma PSJ od konce léta, kdy se dostala do platební neschopnosti. Představenstvo akciové společnosti PSJ v minulém týdnu u Krajského soudu v Brně znovu podalo vlastní insolvenční návrh. Tento krok umožnilo pravomocné ukončení předchozí insolvence, která byla zahájena na základě pochybného podání a sporné pohledávky. Zablokování insolvenčního procesu přineslo podle mluvčího PSJ Miroslava Fukse firmě i jejím zaměstnancům víc než měsíc trvající období nejistoty. „Ocitli jsme se bez právní ochrany dlužníka. Za dané situace mnozí naši zákazníci přestali platit a hledali možnost zápočtů. Přitom firma nadále musela krýt své výdaje včetně těch mzdových. Po této zničující prodlevě nemůžeme vyloučit, že firma bude průtahy dosavadní insolvence vyčerpaná natolik, že bude přicházet v úvahu i konkurz,“ uvedl Fuks. Finanční ztráty společnost utrpěla v posledním období na několika zakázkách v Rusku, ale i v Česku. Jednání o nalezení vhodného finančního partnera byla přes veškerou snahu představenstva neúspěšná. Firma podle insolvenčního návrhu eviduje 1 464 věřitelů se závazky přes 1,7 miliardy korun. Současná nepříznivá situace se promítá i do poklesu počtu zaměstnanců PSJ. „Lidé se rozhodují podle profesí, osobního naladění i rodinné a finanční situace. Nikomu v odchodu do jiné firmy, ať už naší, nebo i mimo skupinu PSJ, nebráníme,“ doplnil Fuks s tím, že počet zaměstnanců klesl pod 120.

Projekt byl rozdělený do dvou etap. Parkoviště mělo být dokončeno už na konci listopadu. Druhá etapa, rozšíření křižovatky ulic Rantířovská a Žižkova, měla být hotová do konce dubna příštího roku.

„Vedle toho má město uzavřenou smlouvu na vyhotovení cyklostezky z Jihlavy do Pávova s firmou Alpine Bau CZ, která byla dříve členem skupiny PSJ. V současné době přechází pod nového majitele,“ uvedl mluvčí magistrátu Martin Kukla.

Co tedy bude dál s projektem u hřbitova, který se zastavil? Podle vedoucí odboru rozvoje města Aleny Kottové bude na nejbližší schůzi radních předložen návrh na ukončení smlouvy s firmou PSJ.

„Pokud to radní odsouhlasí, bude smlouva ze strany města ukončena a bude připravena nová projektová dokumentace. Předpokládáme, že na začátku příštího roku proběhne nové výběrové řízení na zhotovitele stavby parkoviště a úpravu křižovatky. Smlouva o dílo, kterou máme s PSJ, nám takový postup dovoluje,“ uvedla.

V tuto chvíli úředníci prověřují oprávněnost jednotlivých položek na fakturách dodaných PSJ.

„Pokud dojde k oboustrannému odsouhlasení, budou faktury předloženy k proplacení ve výši jednotek milionů. Dále bude město uplatňovat sankce a penále za nedodržení termínů,“ dodala vedoucí odboru rozvoje města Alena Kottová.

Prodej bytů byl zastaven, termín rezervace je prodloužen

Od začátku ledna by se mělo znovu začít pracovat i na výstavbě bytových domů v developerském projektu Rezidence Vrchlického. Domy mají vzniknout v lokalitě bývalých Štefánikových kasáren.

Vzniknout tam má 63 bytů. Většina z nich je již prodaných. Cena za byt se pohybuje od 2,6 do 3,9 milionu korun.



Investorem jihlavského bytového projektu je společnost Rezidence Vrchlického. „Akciová společnost PSJ, které jediné se týká současný podaný insolvenční návrh, byla pouze generálním dodavatelem stavby,“ upozornil mluvčí společnosti PSJ Miroslav Fuks.

Nejistá situace vedla společnost Rezidence Vrchlického k rozhodnutí odstoupit od smlouvy s PSJ. Tím se realizace projektu pozdržela.

„Nyní probíhají jednání s novými dodavateli ohledně pokračování výstavby. Zároveň se finalizuje podoba financování díla a způsob realizace projektu tak, aby byl úspěšně naplněn,“ ujistil mluvčí Fuks.

V současné době je až do ledna pozastaven prodej volných bytů v tomto projektu. „A rezervační smlouvy byly prodlouženy do poloviny ledna s tím, že pak budou zájemci vyzváni k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí. Očekáváme, že stavební práce tam znovu začnou od počátku příštího roku,“ uvedla za investora Eva Šimánková.