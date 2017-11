Svatý Martin v Jihlavě rozhází padesát kilogramů čokoládových zlaťáků

Před lety si přečetl pořadatel kulturních akcí Milan Kolář jihlavskou pověst o svatém Martinovi. Právě to byl okamžik, kdy si řekl, že to je ten pravý důvod, proč ve městě založit tradici novodobých svatomartinských průvodů. Do centra Jihlavy svatý Martin se svou družinou zavítá v sobotu k večeru.