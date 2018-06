Areál Zetoru v Brodě s novým majitelem po letech chátrání opět ožije

„Se Zetorem jsme jednali asi půl roku, zároveň jsme vyhodnocovali různé záměry. A jako nejpragmatičtější i nejjednodušší se nám jeví to, co už jsme udělali s Motorpalem, do jehož revitalizace jsme investovali sto milionů korun. U Zetoru půjde zhruba o dvojnásobek,“ říká Antonín Urban, výkonný ředitel B:Group.



Stejně jako vedení Zetoru nechce prozradit sumu, za kterou bývalou traktorku koupil, částka se však pohybovala v řádu desítek milionů.

O záměru společnosti B:Group už dobře ví brodský starosta Jan Tecl. „Jsem z něj nadšený hned ze dvou důvodů. Zaprvé jsem rád, že ožije další velký průmyslový areál a lidé zde znovu najdou práci,“ vysvětluje. „A za druhé mě těší, že se o to postará právě společnost B:Group, která je místní a která už dokázala podobně zrevitalizovat většinu bývalého Motorpalu,“ pochvaluje si Tecl.



Areál bude nový majitel provozovat pod názvem B:Park Strojírenská. „Celkem zde máme k dispozici kolem 21 tisíc metrů čtverečních výrobních, skladovacích, obchodních a administrativních prostor. Zájemcům jsme schopni nabídnout jednotky o velikosti od jednoho sta do deseti tisíc metrů,“ přibližuje prokurista Marek Doležel z developerské společnosti B:Real Estate, jež je součástí holdingu B:Group.

Největší halu rozdělí na menší se samostatnými vchody

Firmě už se začali hlásit první potenciální nájemci. „Poptávka je poměrně vysoká. Byli jsme až překvapení, kolik malých a středně velkých podnikatelů roste a potřebuje další prostory na sklady nebo výrobu. Podívat už se bylo sedm nebo osm společností - a to jsme ještě žádnou nabídku nezveřejnili ani nezadávali inzeráty,“ konstatuje ředitel Urban.

Historie areálu bývalého Zetoru v Havlíčkově Brodě Průmyslový areál na východním okraji Havlíčkova Brodu vznikl v 50. letech minulého století. Původně byl budován jako pilníkárna. Státní podnik sem soustředil výrobu pilníků z menších závodů. Brzy se však ukázalo, že jen tím se ani za socialismu neuživí. Brodský závod se pak začlenil do státního podniku Zetor Brno a v roce 1960 se v Havlíčkově Brodě rozeběhla výroba náhradních dílů pro traktory. Od těch jednodušších se výroba postupně rozrostla až k nejnáročnějším součástem, jako je motor nebo hydraulika. Brodské pracoviště bylo v Zetoru jedním z nejvíce prosperujících. Například v roce 1976 jeho obrat poprvé překročil 200 milionů tehdejších československých korun. V dobách největší slávy brodský Zetor zaměstnával přes 700 lidí.



Největší hala, kde se přes půl století vyráběly komponenty pro slavné traktory, má právě zmíněných 10 tisíc metrů čtverečních. „Tu nejspíš rozčleníme na prostory pět set až tisíc metrů se samostatnými vchody,“ upřesňuje Doležel.

Další dvě velké haly možná pronajmou vcelku. „O dvoutisícovou už je vážný zájem, třítisícovou by bylo možné i rozpůlit. S jejich pronájmem každopádně problém nebude,“ doplňuje.

Konkrétní podobu dostávají také další plány. „Jednu spojovací halu zřejmě zbouráme - kvůli lepší průjezdnosti. A zvažujeme i vybudování nového vjezdu. Bohužel Zetor v minulosti odprodával dílčí celky z původního kompaktního areálu (funguje zde už například autoservis či firma vyrábějící vybavení obchodů - pozn. red.) a všechno není úplně scelené,“ upozorňuje Urban. „Ale musíme si s tím nějak poradit,“ dodává.

Ekologická zátěž může být vedle továrny, radnice už ji řeší

Zásadní potíže by naopak podle něj neměly být se starými ekologickými zátěžemi. Problematické místo sice v téhle oblasti je, ale nachází se mimo B:Park Strojírenská u lesíku směrem k řece Sázavě, kam se měl kdysi vyvážet nebezpečný odpad.

Tady si aktuální stav nechává prověřit radnice - najala odbornou firmu, která má za úkol zjistit případnou zátěž a navrhnout způsob její likvidace. „Průzkum ještě neskončil, jeho výsledky tedy zatím neznáme,“ informuje starosta Tecl.

Podobně postupovala rovněž firma B:Group, než podepsala kupní smlouvu se Zetorem.

„Samozřejmě jsme si v továrně dělali sondy a studovali i dříve zpracované ekologické audity. A ze všeho vyplynulo, že v montážních halách zbytky olejů jsou, ale pokud dané budovy neodstraníme, žádné průsaky nehrozí. A pokud bychom některou bourali, kontaminovanou zeminu zasanujeme a ekologicky zlikvidujeme,“ ujišťuje Urban.

B:Group chce postavit haly i na zelené louce v Kyjovské ulici

Kompletně zrevitalizovaný by chtěl mít B:Park Strojírenská v horizontu pěti až deseti let. Zároveň plánuje dokončit obnovu areálu U Borové, kde čekají na rekonstrukci poslední dvě budovy plus přístupová komunikace. A hodlá také postavit zbrusu nové průmyslové haly v lokalitě Kyjovská.

„Necelé tři hektary pozemků v průmyslové zóně jsme koupili zhruba před dvěma lety. Tam začneme stavět na zelené louce a budeme shánět větší nájemce. Ale nejprve musíme vyřídit územní rozhodnutí. Studie už máme hotové,“ upřesňuje ředitel B:Group.

Do budoucna by se pak místní rodák, který v Havlíčkově Brodě podniká už osmnáct let, chtěl pustit do podobných projektů i ve větších městech v širším okolí.

„Development průmyslových nemovitostí umíme a jeví se nám jako zajímavé a rozumné zhodnocení kapitálu,“ poznamenává Urban.