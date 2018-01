Platy na Vysočině rostou. Existuje tu ale také hrozba stávky

Průměrné mzdy ve firmách na Vysočině Rodinný pivovar Bernard Humpolec (192 zaměstnanců) Za období od ledna do listopadu 2017 se průměrná mzda (bez zahrnutí odměn manažerů) pohybovala na úrovni 29 tisíc korun. „Mzdy v pivovaru od ledna 2018 plošně zvyšovat nebudeme, jejich úpravu obvykle řešíme v průběhu roku individuálně v rámci jednotlivých oddělení,“ doplnil mluvčí Zdeněk Mikulášek. Futaba Havlíčkův Brod (cca 1 000 zaměstnanců) Aktuálně je ve firmě průměrný plat ve výši 31 000 korun. Měnit se zatím nebude. „Fiskální rok začíná v naší společnosti stále až dubnem, takže i k tomuto datu je směřováno kolektivní vyjednávání, jehož součástí je i úprava mezd,“ vysvětlila mluvčí podniku vyrábějícího díly pro automobilový průmysl Kristýna Zezulová. CZ Loko (760 zaměstnanců, z toho 170 v Jihlavě) Lokomotivce se sídlem v České Třebové začíná hospodářský rok v říjnu a od té doby společnost zvyšuje individuálně mzdy zaměstnanců postupně o 4 až 7 procent. „Konkrétní výše je vždy na vedoucích pracovnících. Ti nejlépe vědí, jak si kdo vede,“ dodal personální ředitel Tomáš Brancuzský. V podniku činí průměrný měsíční plat přibližně 30 tisíc korun. Služby města Jihlavy (165 zaměstnanců) Kolektivní vyjednávání o zvyšování platů teprve proběhne v lednu a únoru 2018. Průměrný výdělek je nyní kolem 23 500 korun. Tedom Výčapy (cca 900 lidí po akvizici firmy Schnell) „Naše politika není postavena na pravidelném navyšování platů podle trendů kolem nás, i když je bereme v úvahu. Snažíme se platit naše lidi za výkon,“ říká marketingový manažer Vlado Murár. Letos lze podle něj očekávat růst mezd, jejichž průměr se pohybuje nad hranicí 30 tisíc korun. „Určitě ale ne plošný, vždy je to individuálně,“ dodal Murár. Motorpal Jihlava (1 250 zaměstnanců) V prosinci uzavřelo vedení strojírenského podniku s odbory kolektivní smlouvu na rok 2018. „Garantuje nárůst mezd, nikoli však plošný. V ročním objemu se jedná o zvýšení mzdových nákladů přibližně o 10 milionů korun,“ vyčíslil mluvčí Motorpalu Karel Samec. Aktuální průměrná mzda (bez zahrnutí platů manažerů) je 21 500 korun. Meziročně se zvýšila o téměř sedm procent. Bosch Diesel Jihlava (cca 5 000 zaměstnanců) Letos je počítáno s celkovým nárůstem výdělků o 3,8 procenta včetně navýšení příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění. Průměrnou mzdu Bosch uvádí za celou republiku a bez zahrnutí managementu: 38 700 korun. ICOM transport (1 800 zaměstnanců) Firma letos plánuje růst mezd o 5,5 procenta. Skutečnost může být v závislosti na hospodářských výsledcích i lepší. Řidiči autobusů a kamionů tuzemské dopravy berou v průměru přes 29 tisíc korun. K tomu mají ještě diety. „Průměrná mzda řidiče kamionu mezinárodní dopravy je 25 480 Kč a diety ve výši 16 711 korun,“ dodal generální ředitel Zdeněk Kratochvíl. Kostelecké uzeniny (1 320 zaměstnanců) K výraznému navýšení mezd došlo již v letech 2016 a 2017. Zásadní změny výdělků letos masokombinát neplánuje. Pokud k nim bude docházet, budou spíše individuální v návaznosti na změny ve výrobním procesu. Průměrná mzda je aktuálně 26 433 korun. COOP družstvo HB (téměř 1 000 zaměstnanců) Havlíčkobrodská maloobchodní společnost připravuje navýšení mezd, přesnou výši zatím neuvádí. Průměrný plat včetně odměn za celý rok 2017 by se měl přiblížit částce 20 tisíc korun. E. ON (1 100 zaměstnanců) Podle kolektivní smlouvy dojde k růstu mzdových tarifů o osm procent. Průměrný plat montérů je podle informací časopisu Týden okolo 27 tisíc korun hrubého. Žďas Žďár nad Sázavou (2 400 zaměstnanců) Průměrný plat přesáhl 24 800 korun. Loni došlo k plošnému navýšení mezd, přičemž růst byl až do výše 5 procent průměrného výdělku. V současnosti je v běhu proces selektivního navyšování mezd. Pleas Havlíčkův Brod (710 zaměstnanců) Základní nárůst mezd bude od ledna v rozmezí 3 až 4 procenta. Pracující v textilce si v průměru vydělávají 19 950 Kč. Meziročně se tato částka zvýšila skoro o devět procent. Kovofiniš Ledeč nad Sázavou (415 zaměstnanců) Mzdy se v průměru zvýší o osm procent. Aktuálně činí u dělníků 26 692 korun a u technicko-hospodářských pracovníků 37 253 Kč. Zdroj: jednotlivé společnosti