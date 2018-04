Mnohá místa Vysočiny pokryl zeleno-bílý koberec rozkvetlých bledulí

Sněhobílou atrakci trvající zhruba tři týdny vyhledávají každoročně tisíce lidí. Jedním z nejoblíbenějších a nejrozsáhlejších míst je národní přírodní rezervace Ransko nedaleko Krucemburku a Ždírce nad Doubravou.

„V tomto týdnu je sezona bledulí na svém vrcholu,“ říká strážce CHKO Žďárské vrchy Lubomír Dajč. „Uvidíme, jaké bude dál počasí, koncem týdne už asi odkvetou. Záleží na přírodě,“ dodává a poukazuje na příchod teplejšího počasí, které sezonu zkracuje.

Rozlehlé bleduliště u Starého Ranska však přece jen ztratilo něco ze své romantiky. Na vině je rozsáhlé usychání a kácení jasanů, ke kterému dochází v posledních čtyřech letech.

Na počátku naučné stezky stávají desítky aut návštěvníků

Porosty jasanu ztepilého v NPR Ransko byly napadeny houbou chalara fraxinea.

„Odumírající stromy rychle usychají a padají. Dochází tak k významné změně světelných podmínek a vodního režimu v lokalitě,“ vysvětluje správa CHKO na tabulce doplněné k naučné stezce.

„V důsledku těchto změn vzniká prostor pro nežádoucí zmlazení smrku. Tyto změny ohrožují stanoviště s porosty chráněné bledule jarní a dalších zvláště chráněných druhů,“ informují ochranáři.

Lesní družstvo obcí Přibyslav, které v oblasti hospodaří, ve spolupráci s ochranáři přistoupilo v posledních dvou letech k vytěžení napadených jasanů a výsadbě nových vhodných dřevin.

Stromů na Ransku sice ubylo, ale podle Lubomíra Dajče naopak přibývá lidí mířících za bledulemi. Není neobvyklé, když tu u začátku naučné stezky stojí kolem padesáti aut, další lidé chodí z nedalekých obcí pěšky. A občas se zdá, jako by si chtěl v éře chytrých telefonů s nadupanými fotoaparáty každý třetí pořídit selfie mezi bledulemi.

Stopy po tahání stromů nejsou cesty, upozorňují ochránci

„Zákazové cedulky (s upozorněním, aby se lidé drželi pouze na cestě - pozn. red.) jsme rozmístili, a když je tam dost lidí, docela to funguje, lidé se hlídají navzájem. Problém je, že když se z lesa vytahaly poškozené stromy, lidé si myslí, že jsou to cestičky pro ně. To je těžké pořízení,“ podivuje se Dajč.

Uhynulé jasany byly v některých referenčních plochách ponechány samovolnému rozpadu. „Na ostatních plochách, především v dopadové vzdálenosti od cest, probíhá průběžně těžba a vyklizování uhynulých jedinců,“ vysvětluje krajinná ekoložka Aneta Dvořáková.

Při nové výsadbě se počítá s listnatými dřevinami, nejvhodnější je podle ochranářů olše, ale také dub, jedle, buk, jilm, javor i lípa či bříza.

Velký zájem mají turisté také o Světnovské údolí, kterým protéká klikatící se Sklenský potok.

Dobrovolní hasiči zřídili pro návštěvníky Občerstvení u bledule

Lidé z Bystřicka, ale také Blanenska nebo Brněnska míří nejčastěji k Chlébskému potoku na rozhraní dvou krajů. A zájem je tam velký, bledulová turistika tady jen kvete. Servis turistům tady o víkendech obstarávají místní dobrovolní hasiči, kteří u parkoviště otevírají Občerstvení u bledule.

K chráněným rostlinám se lze nejlépe dostat z Nedvědice, odbočka k obci Chlébské se nachází zhruba kilometr za obcí ve směru na Štěpánov nad Svratkou. Z Nedvědice až do údolí Chlébského potoka vede rovněž zelená turistická stezka. Rezervaci je možné navštívit i z opačné strany od obce Černovice.

Jednou z nejvíce navštěvovaných lokalit bledulí je pak přírodní rezervace Jechovec u Staré Říše na Jihlavsku. Rostliny s nezaměnitelnými květy, které hlásí příchod jara, pokrývají plochu asi dvou hektarů. „Bledule kvetou v těchto dnech nejvíce,“ říká starosta Staré Říše Zdeněk Svoboda.

Sezona je tak v plném proudu. A lidé jsou zde na svůj poklad opravdu pyšní. „Každý rok sem během tří týdnů jezdí tisíce lidí. Letos je to ještě o něco víc. Největší návštěvnost byla určitě o velikonočních svátcích,“ pokračuje starosta Svoboda.

Zeleno-bílý koberec se na Jechovci rok od roku zmenšuje

Lidé mohou autem zaparkovat přibližně kilometr od bleduliště u fotbalového hřiště nebo podél příjezdové cesty. „Míst na parkovišti bývá hodně. Zájemci ale mohou přijet také autobusem. Přes svátky a víkendy tady byly stovky aut,“ říká starosta.

Návštěvníci mířící do přírodní rezervace Jechovec se mohou orientovat podle mapek. Jsou pro ně připraveny dvě značené trasy, kterými se mohou mezi chráněnými květinami pohybovat. Vstupné se neplatí. Místo velmi často využívají i páry k romantickým procházkám.

Bledule si v Jechovci doslova zabraly celý les. Ten se totiž rozkládá na bývalém mokřadu, což rostlinám vyhovuje. Přesto se ale podle starosty zeleno-bílý koberec rok od roku zmenšuje. „Může za to sucho a občas nám dělá neplechu i lesní zvěř. Tam, kde byla před pár lety vlhká půda, je dnes vysušená.“

Bledule jarní patří mezi ohrožené druhy, proto jsou chráněné. Přírodní rezervace namátkou kontrolují ochranáři.