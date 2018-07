Firma dostala pokutu za navezení zeminy z D1 do biotopu, obec ji brání

K Čikovu firma zeminu navážela v loňském roce v době od dubna do září. V srpnu to zjistili inspektoři havlíčkobrodského pracoviště České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a předběžným opatřením další návoz zeminy zakázali. Přesto v něm firma pokračovala.



Celkově společnost Colas CZ zaplnila prostor o rozloze 15 tisíc metrů čtverečních. Místy měla vrstva navezené zeminy mocnost až deset metrů. V této lokalitě byl však prokázán výskyt ohrožené koroptve polní a kriticky ohrožené kudlanky nábožné.

„Jednalo se o území, které je biotopem zvláště chráněných druhů živočichů. Společnost Colas CZ tam zeminu navezla bez jakéhokoli projednání s dotčenými orgány ochrany přírody, neměla tedy ani výjimku ze základních ochranných podmínek,“ uvedl ředitel havlíčkobrodského pracoviště ČIŽP Jan Panský.

Firma se podle něj dopustila nedovoleného zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů. „Navíc nerespektovala rozhodnutí o předběžném opatření,“ připomněl Panský.

Návozem velkého množství zeminy byl porušen zákaz rušení chráněných živočichů.

„Došlo ke zničení přirozených úkrytů, bezpečných míst k hnízdění a zásadnímu omezení potravní nabídky ohrožených živočichů,“ poznamenala zástupkyně mluvčí ČIŽP Jana Jandová s tím, že uvedení lokality do původního stavu bude velmi obtížné.

Zemina pro D1 původně z Čikova pocházela, obec ji chtěla zpět

Podle odboru životního prostředí Kraje Vysočina měla být veškerá zemina, kterou sem firma navozila z modernizované D1, odvezena do konce června. Starosta Čikova Jan Požár pro ČTK potvrdil, že dosud zmizela jen menší část.

Pozemky, na něž firma zeminu vozila, patří obci. Podle starosty jde o území poznamenané těžbou materiálu před lety při stavbě D1, které není chráněné. Obec povolila firmě Colas uložení zeminy na přechodnou dobu, původně do konce roku 2017 a pak do letošního června. Teď prodloužila lhůtu do konce října. Firma za uložení zeminy platí.

Původně obec počítala s tím, že pomocí zeminy bude možné území kdysi poškozené těžbou rekultivovat.

„Pak do toho vstoupilo životní prostředí a všechno padlo. Z mého pohledu je to škoda. Ta zemina byla odtud v 70. letech vyvezená na dálnici, a myslím si, že by tam mohla zůstat,“ řekl starosta ČTK.

Společnost Colas CZ se proti osmisettisícové pokutě uložené inspektory ČIŽP odvolala, ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a sankci v plné výši potvrdilo. Komentovat případ firma odmítla.