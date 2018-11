Primátorka Jihlavy odmítla čínské pozvání. Mám důležitější věci, vzkázala

První muž Wuhanu, hlavního města provincie Hubei, zve představitele Jihlavy na setkání partnerských měst, které se uskuteční v tomto týdnu. „Těch partnerů má Wuhan asi 107,“ vypočítává exnáměstek primátora Vratislav Výborný (ČSSD), jenž už v Číně jako zástupce města byl.

V rozhodnutí současné primátorky Karolíny Koubové pozvání odmítnout hrál roli fakt, že je ve funkci teprve týden.

„Vzhledem k tomu, že jsem tady úplně nová, tak napíšeme dopis, že děkujeme za pozvání. Je s tím spojená poměrně náročná agenda, proto není v mých časových možnostech to zvládnout,“ uvedla Koubová.

Během krátké doby, která dělí zvolení nové primátorky do funkce a termín setkání ve Wuhanu, by bylo obtížné zařídit letenku a potřebná víza.

„A když to řeknu hodně natvrdo, tak mám momentálně důležitější věci na práci. Nemohu si dovolit v tuto chvíli odjet,“ dodává další argument pro odmítnutí Koubová.

Momentálně se seznamuje s veškerou agendou, která s její novou funkcí souvisí.

Memorandum o spolupráci s více než desetimilionovým čínským městem poprvé projednávali jihlavští zastupitelé už na podzim 2015. Na jaře roku 2017 pak tehdejší primátor Rudolf Chloupek a starosta Wuhanu Wan Yong slavnostně memorandum podepsali.

Pro občanské demokraty bylo memorandum nepřijatelné

Už od začátku však bylo toto spojení přijímáno rozporuplně.



„Memorandum, ve kterém se mluví o porozumění a přátelské spolupráci, je pro mě v případě Čínské lidové republiky nepřijatelné. S Čínou nás spojuje rok 1989, kdy bylo v obou zemích studentské povstání. U nás vedlo k demokratizaci a svobodě, kdežto v Číně bylo brutálně potlačeno armádou,“ nechal se slyšet už během schvalování textu memoranda občanský demokrat Vítězslav Schrek.

Zastánci spolupráce naopak argumentovali hospodářskou spoluprací, která by mohla pomoct jihlavským podnikatelům, stejně tak i městu.

Kontakty mezi oběma městy však byly po celou dobu spíše volnější. Během letošního roku sice přijel na Vysočinu náměstek primátora Wuhanu a setkal se se zástupci tehdejšího vedení Jihlavy, byla to však první návštěva po zhruba roce a půl.

„Popovídali jsme si… Oni se teď hodně zajímají o letecký průmysl. Chtějí s Jihlavan Airplanes postavit novou fabriku na Henčově. Dokonce s tím, že by se tam Číňani zaučovali létat, získali by zde letecký průkaz. To by mohlo být zajímavé pro město, protože by zde po tu dobu nechali nějaké peníze. Budou tady žít, bydlet, ekonomicky to pomůže a pomůže to i letišti,“ rozvíjel své vize ještě před komunálními volbami Výborný.

Podle současné primátorky její neúčast na setkání partnerských měst nebude mít na případné ekonomické aktivity Číňanů v Jihlavě vliv. „Toto není obchodní cesta. Jde skutečně o setkání partnerských měst, kterých má Wuhan celou řadu. A tam není moc prostor na obchodní jednání,“ tvrdí Koubová.

Centrální Evropa je nám kulturně bližší, naznačila primátorka

O tom, zda se změnou na jihlavském magistrátu přijde i změna v jeho politice vůči zahraničním partnerům, noví představitelé města ještě nejednali.

„To jsme skutečně ještě neprobírali. V ODS máme vůči partnerství s Wuhanem sice výhrady, ale nelze přijít a říct, že to zrušíme, že ti před námi dělali všechno špatně. Je potřeba si na to sednout a říct si, co nám to přináší,“ říká náměstek primátorky Petr Laštovička.

Sama Koubová chce zahraniční kontakty města směřovat více do centrální Evropy. „Je nám kulturně bližší. Umožní nám to lépe si předávat informace a sdílet dobrou praxi,“ podotkla primátorka.

V současné době spolupracuje Jihlava kromě Wuhanu ještě s německým Heidenheimem, ukrajinským Užhorodem a nejkratší dobu pak s polským městem Zgierz.