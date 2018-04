Brod kupuje pozemky za miliony. Chce větší křižovatku i nová parkoviště

Všechny pozemky se nachází západně od Masarykovy ulice, většina jich je kolem sportovní haly a atletického stadionu Na Losích.

„O jejich odkoupení jsme s majitelkou jednali půl roku, nakonec jsme se dohodli. Jde o plochy, které zásadně přispějí k rozvoji města,“ konstatoval havlíčkobrodský místostarosta Čeněk Jůzl.

Nejhodnotnější pozemek, který město získá, se nachází na křižovatce ulic Masarykova a Ledečská. Stojí na něm bývalý statek U Vojtěcha. O jeho nabytí se město snažilo už mnoho let. S původní majitelkou se mu ale uzavřít dohodu nepodařilo, společnou řeč našlo až s dědičkou.

Po souboru starých a neudržovaných budov u hlavního průtahu městem radnice toužila kvůli jejich demolici a rozšíření křižovatky.

„Křížení Masarykovy a Ledečské ulice U Vojtěcha považujeme za dopravní závadu. Křižovatka nestačí pobrat současnou intenzitu dopravy a velice časté tu jsou kolony,“ vysvětluje další z havlíčkobrodských místostarostů Libor Honzárek.

Zisk bývalého statku umožní jednat o přestavbě křižovatky. „Jiné využití než demolici a rozšíření křižovatky tento areál v současnosti nemá,“ podotkl Honzárek.

Kraj i ŘSD by raději silnice přeložily, než řešily křižovatku

Už před mnoha lety byly vypracovány studie na úpravu křižovatky. Vznikly dva modely. Jeden řeší stavbu kruhového objezdu, druhý ponechání současné světelné křižovatky doplněné o odbočovací pruhy z Ledečské ulice.

„Okružní křižovatka by v těchto místech byla vhodnější. Nicméně při současné intenzitě dopravy nic jiného než světelně řízená křižovatka nepřipadá v úvahu,“ podotýká krajský radní pro oblast dopravy Jan Hyliš. Ten se při své původní praxi projektanta úpravami křižovatky zabýval.

V tuto chvíli se jedná o křížení silnice první třídy číslo 38 a krajské silnice druhé třídy číslo 150. Logicky by se tak měly na přestavbě křižovatky domluvit tyto dvě strany. Jenže je téměř jisté, že případné úpravy nakonec spadnou do klína městu.

„Stále uvažujeme o přeložce silnice II/150 a novém propojení Ledečské ulice s Masarykovou kolem areálu psychiatrické léčebny poblíž Perknova. V tom případě by už asi kraj nebyl tím, kdo by křižovatku U Vojtěcha řešil,“ upozornil Hyliš.

A podobně uvažuje i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). To připravuje výstavbu jihovýchodního obchvatu Brodu, který by z Masarykovy ulice dopravu odvedl. Podmínkou jeho stavby je následný převod Masarykovy ulice městu.

„Stát nemůže vlastnit a spravovat dvě paralelní komunikace,“ potvrdila ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová.

Jezdit by se po novém jihovýchodním obchvatu Brodu mělo v roce 2021. „S úpravou křižovatky U Vojtěcha tedy už vůbec nepočítáme,“ zdůraznila Tesařová.

Na cirkusplace i u sportovní haly by mohla být velká parkoviště

Do souboru městem nově kupovaných pozemků patří i zhruba tři čtvrtiny takzvaného cirkusplacu. Jde o plochu mezi Masarykovou ulicí a fotbalovým areálem, kterou při svých štacích využívají cirkusy. Zde by v budoucnu podle místostarosty Honzárka mohlo vzniknout velké záchytné parkoviště.

„Parkovací plochy v Brodě zoufale chybí a toto by nám velice pomohlo. Už jsme začali jednat s policií o možnosti vytvoření odbočovacích pruhů z Masarykovy ulice k tomuto pozemku,“ prozradil.

Místostarostka Ivana Mojžyšková by naopak plochu nejraději využila pro zřízení dalšího hřiště. „Veřejných sportovišť máme nedostatek, zcela nám tu chybí třeba tréninkové hřiště na ragby. Toto by byl ideální prostor,“ navrhla.

Další z pozemků se nachází mezi sportovní halou a bytovkami pod Ledečskou ulicí. Dnes na nich jsou zahrádky. Vedení města zvažuje, že by je nechalo zrušit a i zde by vybudovalo velké parkoviště. To u sportovního areálu chybí a sportovci i návštěvníci sportovní haly a fotbalového areálu nechávají stát auta „na divoko“ na malých asfaltových pláccích v okolí.



Čtvrtým získaným pozemkem je plocha na okraji městské zástavby u ubytovny Sport, za házenkářskými hřišti. Jedná se o jedno z vytipovaných míst, kde by mohla časem vyrůst druhá sportovní hala.

A konečně poslední kupovaná plocha se rozprostírá nad Ledečskou ulicí naproti areálu ČEZ a čerpací stanici. „Kvůli tomu jsme do celé koupě vlastně šli,“ poznamenal Čeněk Jůzl. Tady by se už v příštím roce mohla začít stavět cyklostezka směrem do Perknova.