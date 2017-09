Chotěboř rozčilila lidi, kvůli rozšíření ordinací prodala kousek parku

Většina chotěbořských zastupitelů upřednostnila rozvoj lékařské péče na úkor městské zeleně. I tak by se dalo prezentovat rozhodnutí radnice prodat něco málo přes dvě stě metrů čtverečních parku majiteli přilehlého zdravotnického centra.

„Lékařů bude ubývat, několik jich v dohledné době odchází do důchodu. Mají vesměs ordinace u sebe doma a ty už nejspíš nebudou dále pronajímat. Proto chceme zajistit, aby ordinace ve městě, které je spádové pro pětadvacet tisíc potenciálních pacientů, byly a aby si je nově příchozí lékaři mohli pronajmout,“ vysvětlil chotěbořský starosta Tomáš Škaryd.

O pozemek v ulici Legií usiloval majitel sousedního zdravotního střediska M-centrum Josef Dobrovolný.

„Zájemcům nabídnu moderně vybavené bezbariérové prostory,“ představil svůj záměr už dříve. V přístavbě by měly přibýt tři ordinace, zvětšit by se měla i již fungující lékárna. Prostory by rád vybudoval do dvou let.

Zastupitelé hájili podnikatelský záměr, stěžují si sousedé

Ve snaze majitele zdravotního střediska však obyvatelé přilehlé bytovky vidí obyčejný podnikatelský záměr, který mu má přinášet zisk.

Lidé si už v minulosti chtěli na části zelené plochy vybudovat hřiště, tehdy jim to ale radnice nedovolila s tím, že jde o park. To obyvatelé pochopili a k prostranství tak i přistupovali. Proti prodeji pozemku proto sepsali petici.

„Jsem smutný a zklamaný. Někteří zastupitelé jednostranně hájili podnikatelský záměr a přitom nechránili městské hodnoty,“ konstatoval po rozhodnutí o prodeji zelené plochy předseda bytové samosprávy Vít Staněk.

„Zastupitelé nechtěli slyšet urbanistické důvody, že přístavba M-centra znehodnotí veřejné prostranství. Nebrali v potaz vyjádření komise pro rozvoj města, nereagovali na vyjádření zpracovatele územního plánu, nezávislého architekta ani na obsah petice podepsané více než tisíci občany města,“ dodal Staněk.

Podle Škaryda však územnímu plánu záměr na rozšíření M-centra nikterak neodporuje. „Pozemek je v ní zanesen jako zelená veřejná plocha s možností výstavby,“ pravil starosta s tím, že na petici dostanou její autoři oficiální odpověď.

Poloprázdná poliklinika není pro lékaře ani pacienty komfortní

Obyvatelé bytovky navíc argumentovali i poloprázdnou poliklinikou, která stojí přímo přes ulici naproti M-centru. Mnoho ordinací v ní je prázdných, místo by zde našla celá řada lékařů.

Tomáš Škaryd i Josef Dobrovolný se však shodují na tom, že prostory polikliniky jsou pro příchod nových lékařů nevhodné.

„Lékaři potřebují moderní ordinace s výtahem. Poliklinika budovaná v padesátých letech minulého století nové standardy bez výrazných investic nesplňuje. Pokud by si tam lékaři zřizovali nové praxe, nemuseli by získat licenci,“ upozornil majitel M-centra.

Ten za jeden metr čtvereční pozemku v centru města zaplatí 1 200 korun plus daň z přidané hodnoty. Za dalších více než 18 tisíc korun bude muset odkoupit i vzrostlý smrk, který na něm stojí. Kvůli rozšíření zdravotnického centra ho bude muset nechat pokácet.

V tom také tkví poslední šance obyvatel bytovky, jak se stavbě ordinací bránit. Proti rozhodnutí o kácení budou moci podat případné odvolání. Protože však v bytovce bydlí chotěbořský tajemník a existovalo tu podezření na podjatost úřadu, bude o kácení stromu rozhodovat nikoli chotěbořská radnice, ale úřad nedalekého městyse Česká Bělá.