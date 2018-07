Opuštěný bikepark roky pustl a zarostl trávou. Brod z něj chce mít park

10:07 , aktualizováno 10:07

V posledních letech je to místo zarostlé vysokou trávou a křovím. Je poznat, že sem hodně dlouho noha nešlápla. Přesto je stále patrné, že se tu v minulosti proháněli nadšenci na kolech. Do budoucna by mohl opuštěný bikepark v Havlíčkově Brodě znovu ožít. I když trochu jiným způsobem.