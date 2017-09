Voda v Lukách zabíjela. V budoucnu ji mají zadržet nové hráze a stěny

Při dlouhotrvajících intenzivních deštích hledí obyvatelé Luk nad Jihlavou s obavami k blízké řece Jihlavě. Ta totiž hrozí vylitím ze svých břehů už při průtoku pětileté vody.



Povodně v Lukách 1979 - Z břehů se vylil Kozlovský potok. Tehdy poprvé se začalo mluvit o protipovodňových opatřeních na tomto potoce.

- Z břehů se vylil Kozlovský potok. Tehdy poprvé se začalo mluvit o protipovodňových opatřeních na tomto potoce. 1985 - Obec zasáhly hned tři povodně.

- Obec zasáhly hned tři povodně. 1988 - Kozlovský potok zatopil na 130 domů. Za oběť mu padly dvě ženy. Pak byly vybudovány protipovodňové poldry.

- Kozlovský potok zatopil na 130 domů. Za oběť mu padly dvě ženy. Pak byly vybudovány protipovodňové poldry. 2002 - Řeka Jihlava opustila své koryto a rozlévala se údolím směrem k Třebíči. Pod vodou se tehdy ocitla i stavba čističky odpadních vod, která byla před kolaudací.

- Řeka Jihlava opustila své koryto a rozlévala se údolím směrem k Třebíči. Pod vodou se tehdy ocitla i stavba čističky odpadních vod, která byla před kolaudací. 2005 a 2006 - Řeka Jihlava opět opustila koryto při rozlivu desetileté a padesátileté povodně. Zdroj: Povodí Moravy, pamětníci

„Když se vylije Jihlava, zaplavuje nejčastěji ulici 1. máje a částečně také náměstí,“ vykládá lucký pamětník Antonín Vrzáček.

„Voda je v domech u řeky a ohrožuje řadu lidí, kteří tam žijí nebo podnikají,“ upozorňuje také starosta Viktor Wölfl.

Městys a Povodí Moravy udržují od roku 2008 při životě myšlenku protipovodňového plánu, jenž by měl Luka nad Jihlavou ochránit před stoletou vodou. Jeho součástí jsou například zemní hráze, mobilní i stabilní protipovodňové stěny. Nyní k jeho uskutečnění chybí jen krůček.

„Poslední roky máme díky suchu od velké vody klid. Ale všichni víme, že dříve či později stoletá voda opět přijde. Proto je pro nás důležité jí odolat,“ vysvětluje starosta.

Před necelými třiceti lety vzala velká voda dva životy

Voda obyvatele městyse v minulosti ohrožovala už mnohokrát. Nejčastěji to bylo z Kozlovského potoka. V roce 1988 se obcí prohnala ničivá povodeň, která zatopila 130 domů a vzala život dvěma ženám. Od vybudování soustavy devíti zemních suchých hrází však nechává Kozlovský potok obyvatele Luk nad Jihlavou v poklidu.

„Hráze se kolaudovaly v roce 1992 a právě letos je Povodí Moravy znovu rekonstruovalo a navyšovalo,“ říká starosta Wölfl.

Hrozbou je tak stále řeka Jihlava. Radnice již v minulosti vypracovala projekt, jehož součástí bylo vybudování hrází, úprava mostů, které by dokázaly zvládnout stoletou vodu. Městysi na to byla v roce 2012 dokonce přislíbena stamilionová dotace z ministerstva zemědělství, ale protože se úřad nedokázal včas domluvit s vlastníky dotčených pozemků a jednání se vlekla, ze stavby nakonec sešlo.

Luka nad Jihlavou se však nechtějí vzdát. „Momentálně jsme ve fázi územního rozhodnutí, projekt jsme předali Povodí Moravy, který by jej měl uskutečnit. Mám informaci, že do roku 2020 by měl být projekt připravený investičně a hned potom by se mělo začít stavět,“ dodal lucký starosta.

Podle vyjádření Povodí Moravy by úpravy měly mít formu technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření. „Zahrnují zemní hráze, stabilní protipovodňové zdi a mobilní protipovodňové stěny v místech, kde nelze osadit stabilní protipovodňové stěny,“ popisuje Jana Kučerová z útvaru vnějších vztahů Povodí Moravy.



Úprava úseku dlouhého jeden a půl kilometru za desítky milionů

Protipovodňová opatření by se měla dotknout úseku dlouhého 1 446 metrů. Zmiňovaná část začíná na jihozápadní straně Luk nad Jihlavou. Je to prostor mezi tratí Českých drah a zastavěnou částí obce.

„V současné době se řeka Jihlava v daném úseku vylévá z břehů již při průtoku blížícím se pětileté vodě,“ poukazuje Jana Kučerová s tím, že další vylití z břehů bylo v letech 2002 při průtoku dvacetileté povodně, dále v letech 2005 a 2006 při průtoku desetileté a padesátileté vody.

V současné době je na stavbu vydáno územní rozhodnutí. „Vypsáno je výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro stavební řízení a také dokumentace pro provedení stavby. Termín zahájení je tedy přímo závislý na termínu dokončení všech předcházejících kroků,“ přibližuje Kučerová.

Celá stavba by měla řádově vyjít na desítky milionů korun. Povodí Moravy chce v této souvislosti žádat ministerstvo zemědělství o poskytnutí dotace.