Hodinová diskuse a výsledek nula. Jihlavské zastupitele rozdělili psi

Vratislav Výborný (ČSSD) je náměstkem jihlavského primátora. Z podstaty své funkce by měl být jedním z nejlépe informovaných lidí ve městě. Ale jak se ukázalo, zřejmě není.



Když se na začátku tohoto týdne na jednání zastupitelů probírala novela vyhlášky o poplatcích za psy ve městě, přiznal, že s jejím obsahem není příliš ztotožněn a seznámen. A to i přesto, že se na úřadě připravovala už od léta.

„Že se od července připravuje nová vyhláška, jsem se dozvěděl až z materiálů do zastupitelstva,“ pronesl Výborný. Ať už to myslel zcela vážně, nebo tato slova použil pouze jako záminku, aby se schválení novely oddálilo, podtrhl tím hlavně fakt, že zdaleka ne všechno ve vedení jihlavského magistrátu funguje, jak by mělo.

Vyhláška o psech, která by teoreticky měla být pouze formalitou, se totiž stala nejdéle probíraným bodem posledního jednání zastupitelů. A to i proto, že nebyla důkladně předjednaná ani mezi koaličními partnery, kterými jsou ANO, ČSSD a KDU-ČSL.

„Zvažte, jestli to nestáhnout. Ani v koalici to nemáte mezi sebou vyjasněné,“ nabádal k přepracování vyhlášky opoziční zastupitel David Beke (ODS).

Gaučák je pořád gaučák, ať už v Jihlavě nebo v jejích osadách

Jeho výzvu však nikdo nevyslyšel. Proto se téměř hodinu debatovalo o dokumentu, který nakonec neprošel v žádné z navrhovaných podob a na jednání se vrátí opět v prosinci.

Největší rozruch vyvolal fakt, že by se od ledna příštího roku mohl zdražit pes lidem žijícím v příměstských částech Jihlavy. Až dosud platí obyvatelé v těchto třinácti místech, mezi něž patří například Antonínův Důl, Henčov, Hruškovy Dvory, Kosov, Pávov nebo Zborná, za prvního psa 200 korun ročně a za každého dalšího 500 korun. A je jedno, zda žijí v rodinném domku, či bytovém domě.

Úředníci magistrátu přišli s tím, že nově by už se nemělo přihlížet k tomu, v které části chovatelé žijí. Hlavním kritériem má být typ zástavby. To znamená, že například lidé z paneláků v Antonínově Dole nebo Hruškových Dvorech by nově museli ročně uhradit 1 500 korun stejně jako ti, kteří bydlí ve stejném typu domu v Jihlavě.

„Je to stejný pes gaučák, ať žije na Dolině, nebo v Hruškových Dvorech,“ obhajuje toto kritérium primátor Rudolf Chloupek (ČSSD).

Stejně tak by se mělo postupovat také u psů v rodinných domech. I ti měli být v příměstských částech, které mají většinou až venkovský charakter, zpoplatněni stejně jako ti v centru Jihlavy, tedy částkou 500 korun ročně.

Je to diskriminace, shoduje se část opozice i vládnoucí koalice

„Je to diskriminační, takto to nemůžeme uplatňovat. Třeba v Herolticích neuklízíme jako na náměstí. U příměstských obcí bychom měli mít sazbu nižší,“ přimlouval se Pavel Šlechtický (KSČM).

Stejný názor zastává i již zmíněný první náměstek primátora Výborný, který sám v jedné z příměstských částí žije. Konkrétně ve Zborné. „A tam má skoro každý dům oplocenou zahradu a na ní psa. Znečišťování veřejného prostranství tam nehrozí,“ myslí si náměstek.

„Vždy bude nějaký odpad,“ oponoval mu primátor a stranický kolega Chloupek s tím, že pro každé zvýhodnění a úlevu je potřeba najít relevantní zdůvodnění. A ze zákona přísluší sleva pouze důchodcům.

„S poplatkem za psy je to stejné jako s poplatky za odpad. Vždy je to za celý systém, v němž je například i útulek. A ten nás stojí 2,8 milionu korun ročně. Pak je to nákup pytlíků na exkrementy nebo úklid,“ vypočítává vedoucí ekonomického odboru na magistrátu Jan Jaroš.

Podle něj musí mít Jihlava upravenou vyhlášku schválenou do konce letošního roku, aby byla od ledna v souladu s novým zněním zákona o místních poplatcích.