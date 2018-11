Je předražený, měl být vyloučen, kritizuje sochař vítězný návrh pomníku

„Soutěž na podobu nového pomníku byla naprosto zbytečná. Spolu s dalšími autory jsme v ní dělali jen nedůstojnou stafáž. O vítězi soutěže bylo dávno rozhodnuto,“ zlobí se pár dní po odhalení pomníku Jiří Kolínský.



Akademický sochař žije a pracuje na Mladoboleslavsku. S Havlíčkovým Brodem ho však určité vazby spojují, proto se o soutěži na novou podobu památníku obětem válek na hřbitově dozvěděl a přihlásil se do ní.

Teď toho lituje. Prací na svém návrhu strávil spoustu času, nechal vypracovat detailní zmenšený model. Přesto v soutěži neuspěl, skončil na čtvrtém místě. A tudíž i bez nároku na jakoukoliv odměnu.

Vítězem soutěže se stal havlíčkobrodský výtvarník Jan Exnar. Ten navrhl dílo složené ze tří plátů nerezu a skla. Je široké tři metry a dva metry vysoké. Město přišlo na jeden a čtvrt milionu korun.

Cena je nadsazená, tvrdí Kolínský. Radnice námitky odmítá

Jenže moderní dílo u spousty obyvatel nenašlo pochopení. Někteří v něm vidí paraván, jiní větrnou zástěnu nebo autobusovou čekárnu.

Ke kritikům se nyní přidal i Kolínský, který si byl výsledný pomník osobně prohlédnout. Podle něho je dílo značně předražené.

„Až o jeden milion korun. A to říkám jako někdo, kdo dobře zná ceny materiálů a ví, kolik stojí řezání i svařování,“ konstatoval Jiří Kolínský.

A jak dodal, dle jeho názoru vůbec neměl být Exnarův návrh připuštěn do soutěže. „Byla to autorská soutěž. Tudíž se do ní měli přihlásit samotní autoři, a ne se schovávat za různá ‚eseróčka‘,“ upozornil. Jan Exnar skutečně do soutěže neposlal návrh pomníku pod svým vlastním jménem. Vystupoval pod hlavičkou pražského sklářského ateliéru Vitraj.

Námitky Jiřího Kolínského však havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek odmítá. „Soutěž proběhla naprosto v pořádku. Nikde v podmínkách není psáno, že by se jí nemohla zúčastnit právnická osoba,“ podotkl Honzárek.

A přemrštěná nebyla podle něho ani cena památníku. S vyššími náklady totiž město počítalo. „Dali jsme cenový limit do 1,3 milionu korun. To splnilo všech devět návrhů přihlášených do soutěže,“ uvedl.

Opozice nazvala soutěž fraškou a „karlovarskou losovačkou“

Jenže hledání nové podoby památníku standardní nebylo. Kritici se pozastavili nad množstvím podezřelých podivností.

„Je to karlovarská losovačka,“ nebál se výběr zhodnotit opoziční komunistický zastupitel Milan Plodík. Dnes již bývalý zastupitel Jiří Čáslavský několikrát celý proces označil za frašku.

„Překlep“ – ruský zajatec zemřel v roce 1918, ne letos Aby trápení s novou podobou památníku nebylo málo, musí radnice řešit i jednu podstatnou chybu. Autor totiž na pomníku zanechal hodně hrubý historický nonsens. Na menší destičce přidělané na největší stěnu „kaple“ jsou vypsány oběti první světové války, které by na brodském hřbitově měly být pohřbeny. Mezi nimi je i jistý ruský zajatec Alexandr Leontij. Jenže na pomníku uvedené datum jeho úmrtí 20. února 2018 rozhodně není správně. „Je to překlep. Měl tam být napsán rok 1918,“ konstatoval havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek. Chybu hodlá město řešit v rámci reklamačního řízení. „Je to nesmysl, který tam samozřejmě nemůžeme nechat,“ tvrdí místostarosta. Autor pomníku tak bude muset destičku se jmény sejmout a nechat ji udělat znovu.

Jan Exnar totiž nejprve brodskou radnici sám oslovil a přinesl svůj vlastní návrh. Ocenil ho na jeden a čtvrt milionu a doufal, že mu město zakázku dá bez soutěže. Jenže na nátlak opozice a kritiků, kterým se nelíbil použitý materiál ani dílo jako takové, vyhlásili zastupitelé autorskou soutěž.

Do ní se přihlásilo devět výtvarníků, mezi nimi i Exnar. Ovšem už nikoliv pod svým jménem, ale jménem ateliéru Vitraj. Jeho návrh jako jediný už přitom členové odborné poroty složené ze zástupců jednotlivých stran v zastupitelstvu a odborníků dobře znali. Nebylo tak divu, že porota určila vítězem právě jeho návrh.

Navíc se sešla v pouhých sedmi lidech, a nikoliv třinácti, jak byla původně jmenována. Někteří členové poroty si stěžovali, že na jednání vůbec nedostali pozvánky. Sedm byl minimální možný počet, kdy komise byla ještě usnášeníschopná.

„Každý komisař si udělal své vlastní pořadí jednotlivých anonymních návrhů. Pak se to vše sečetlo, zprůměrovalo a k číslům návrhů se přiřadila jména. Zastupitelé rozhodli zcela dle mínění poroty,“ konstatoval místostarosta Honzárek.



Model se sochaři vrátil z radnice poškozený

„Přijde mi zvláštní, že na prvním místě skončil návrh, který už v Havlíčkově Brodě všichni dobře znali a věděli, kdo ho vypracoval. A že druhé místo obsadil syn zaměstnankyně městského úřadu,“ kroutil nad postojem poroty hlavou Kolínský.

„Všichni, kdo se v podobné soutěži neumístí na těch nejvyšších pozicích, mívají jiný názor. To není nic neobvyklého,“ reagoval na jeho slova Libor Honzárek. Ten je naopak rád, že město získalo hodnotné dílo světově významného umělce a zároveň Broďáka.

Tím ale trápení s brodskou radnicí pro Kolínského neskončilo. Dlouho se mu nedařilo získat zpět model, který do soutěže poslal. Tvořily ho nerezové trubky, jedna pro každou z pětatřiceti obětí. Do kompozice byl začleněn i kříž a kamenné bloky, které tvořily část původního pomníku. „Nakonec jsem si pro model musel sám přijet. A dostal jsem ho rozlomený na několik kusů,“ poznamenal Jiří Kolínský.