Na Vysočině odhalili pomník Napoleonovu generálovi. Kritici protestovali

„Odhalením pomníku se pro nás zhmotnilo to, co jsme o našem předkovi dosud věděli. Je pro nás velká čest, že je zde uctěn nejen jako reprezentant francouzských vojáků, ale i jako člověk. Pokud víme, byl to voják s velkým srdcem, který netýral obyvatelstvo ani své podřízené. Měl rád život, byl společenský,“ pověděla Francoise Boudet-Pellerinová, jež patří k páté generaci Boudetových potomků.



Moravskobudějovické piety se zúčastnila se sourozenci a dalšími členy rodiny.

Odhalení pomníku předcházela v Moravských Budějovicích v minulých týdnech vášnivá diskuse. Podle odpůrců pomníku byl Boudet symbolem utrpení zdejšího obyvatelstva, které okupací napoleonskými vojsky trpělo.

Podle Jaroslava Jenšovského, jednoho z protestujících, měl Boudet odpovědnost za údajný masakr 400 vojáků u Nových Syrovic 13 .července 1809.

„Já událost teď jinak doložit nemohu, ale u Nových Syrovic masakr připomíná pamětní deska. Boudet za něj nesl symbolickou vinu,“ řekl Jenšovský, který přišel s transparentem.



Setkání se zúčastnili francouzští vojenští přidělenci i potomci rodu Wallisů, kterým město v předminulém století patřilo.

Kolorit slavnosti dotvořilo třicet příznivců napoleonské historie v dobové vojenské výstroji a s výzbrojí. Odhalení pomníku doprovodily dvě salvy z pušek rakouské a francouzské pěchoty a poté tři rány ze čtyřliberního francouzského pěchotního děla.

„Boudetův moravskobudějovický pomník je jediný středoevropský pomník napoleonského generála mimo území Francie,“ upozornil jeden z iniciátorů pomníku Jaroslav Janúšek, který dorazil v uniformě Napoleonova gardového námořnictva.

„Boudet chápal svou službu u vojska jako službu Francii, a proto si ho za jeho vlastenectví i dnes Francouzi váží,“ řekla Klára Čudrnáková z nadačního fondu Ztracení lidé, který se zabývá připomínáním osudů obětí napoleonských válek.