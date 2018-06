Pomník rumunským vojákům se po letech přesune k jejich bývalému táboru

11:19 , aktualizováno 11:19

V Havlíčkově Brodě se bude stěhovat pomník vojákům rumunské armády, který stál desítky let v areálu bývalé střední zemědělské školy. Nový vlastník má s areálem školy jiné záměry. Pomník by se tak měl přesunout do míst, s nimiž historicky souvisí.