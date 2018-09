Historiky pobouřilo plánované odhalení pomníku okupantovi Budějovic

Jméno generála Jeana Boudeta znají v tuzemsku zpravidla jenom ti, kteří se zajímají o napoleonské války. A hrstka badatelů. Jiné je to ale ve Francii.



Jean Boudet byl jedním ze špičkových generálů vojsk Napoleona Bonaparta. Jeho jméno je vytesáno na pařížském Triumfálním oblouku, kde jsou zapsána jména francouzských generálů a slavných bitev revoluce a napoleonských válek.

Tělo Jeana Boudeta však bylo pohřbeno v Moravských Budějovicích, kde generál v polovině září 1809 zemřel. Podle legendy bylo srdce generála Boudeta dopraveno do Francie a tam pohřbeno.

V Moravských Budějovicích na upomínku jeho smrti v parku u zdejšího gymnázia býval malý pomníček s křížkem. Z něho dodnes zbyl jenom neobvykle tvarovaný kámen. Na místě bude letos 13. října dvě hodiny po poledni odhalen Boudetovi nový pomník.

„Na pomníku bude deska s iniciálami a obrazem Boudeta a nápisem ve francouzštině, že je to hrdina bitvy u Aspern. Nikdo v tom nemusí vidět žádnou záludnost, protože bitvu s Rakouskem u Aspern Napoleon prohrál. Boudet mu tam však zachránil dělostřelectvo tím, že je dokázal dostat na ostrov Lobau,“ vysvětlila badatelka Klára Čudrnáková z nadačního fondu Ztracení lidé, která stála u zrodu myšlenky na obnovení Boudetova pomníku.

Pomník platí Francouzi, kteří se pietního odhalení zúčastní. Přijet by měli velvyslanci, přidělenci i potomci Boudetovy rodiny.

Válka přivedla nepřítele, který musel žít v nadbytku, píše kronika

Záměr vzbudil v Moravských Budějovicích u některých lidí ostrou kontroverzi. Pobyt Boudeta a jeho vojsk na Moravskobudějovicku v roce 1809 je totiž ve zdejší farní kronice vylíčen jako klasická okupace, kterou tehdy místní obyvatelstvo pochopitelně trpělo.

„Válka přivedla k nám nepřítele, očekávání celých let přišlo vniveč a veškerý pot zemědělce byl během několika hodin zničen. Hlasité žaloby žen, hlas zoufalství mužů si může pozdější čtenář lehce představit. Stodoly zely prázdnotou, pole zničena, peníze se ztratily a přesto musel být nepřítel po celých 16 týdnů držen v nadbytku,“ cituje z kroniky někdejší budějovický muzejník Václav Kovář, který patří k odpůrcům obnovy pomníku.

„Neznáme paní Kláru Čudrnákovou, ale dle našeho názoru by se měla více starat o zapomenuté a nezvěstné příslušníky našeho národa, a ne těch cizích. Vynášet, že žijí potomci zmíněného žoldáka, a dokonce je do svých akcí zapojovat, je poněkud drzé a bezohledné zvláště proto, že v Moravských Budějovicích žijí zase potomci těch, kteří museli nesmírné útrapy francouzských vojsk trpět a snášet. Jak se mají na tento přístup tito lidé dívat? Není to snad výsměch?“ ptá se Kovář, podle kterého je iniciativa na obnovu pomníku „anarchií s požehnáním města“.

Odhalení pomníku se však uskuteční. „Je to kontroverzní věc, zvláště v čase před komunálními volbami,“ připustil Karel Nechvátal, ředitel Městského kulturního střediska, které se na přípravě akce podílí.

Generál zemřel ve velkých bolestech, trpěl dnou a neléčil se

Nadační fond Ztracení lidé se zabývá pátráním po osudech obětí napoleonských válek. „My to bereme tak, že za Rakouska-Uherska to nebyla naše minulost, my jsme byli ti v chalupách a někdo nám v cizím jazyce poroučel. Francouzi to takhle neberou, pro ně byl generál Boudet jeden z nich,“ popsala Čudrnáková.

Pomník bude odhalen v parku u gymnázia 13. října po 14. hodině. V Městském kulturním středisku bude následovat beseda o této epizodě napoleonských válek a také představení nové publikace Kláry Čudrnákové o tomto tématu. Večer se účastníci přesunou do Jaroměřic nad Rokytnou, kde uctí památku obětí napoleonských válek u pomníků, které zde byly odhaleny v roce 2016.

O okolnostech Boudetovy smrti v Moravských Budějovicích se vedou diskuse. Historik napoleonských válek Jiří Kovařík uvádí, že Boudet zemřel na následky dny.

Po bitvách u Wagramu a Aspern začal trpět těžkými záchvaty bolestí. „Císař Boudeta vyznamenal velkokřížem Čestné legie, pro generála to už ale byla poslední bitva. Nedlouho po ní jej začala trápit dna s úpornými bolestmi hlavy i nohy. Lékaři mu radili, ať opustí armádu a léčí se někde ve francouzských lázních, on však odmítl,“ napsal Kovařík.



Boudet se svou divizí dorazil k Moravským Budějovicím, kde zemřel. Byl zde pochován na hřbitově, který byl v roce 1921 zrušen. Na údajném místě Boudetova hrobu zbyl jen kámen v trávě.