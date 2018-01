Nádraží v Polné opravili, koleje do Dobronína však dávno zarostly

Loni již uplynulo pětatřicet let od chvíle, kdy skončila pravidelná osobní doprava po kolejích mezi Polnou a Dobronínem na Jihlavsku.

Je ale velký rozdíl mezi tím, jak dnes vypadají dva úseky trati. Zatímco jeden dlouhý 3,5 kilometru u Dobronína je udržovaný a stále ještě občas používaný k nákladní dopravě, zbylé dva kilometry k Polné jsou v mnohem horším stavu. Koleje tam už zarostly travou, keři a stromy.

Daří se tam koroptvím

A přestože se po trati už roky nedá jezdit, světlo na silničním přejezdu ve směru od Jihlavy stále bliká. „Na té nepoužívané části trati se daří koroptvím, mají tam klid,“ popisuje Ivan Sehnal, starosta Dobronína. Kdyby občas netahaly lokomotivy cisterny s naftou do místní části Cihelna pro firmu Armex, tak by už koleje u Dobronína zřejmě taky zarostly. Takhle jsou průběžně opravované. I patníky vedle trati jsou nově nabílené.

V Polné by chtěli, aby i koleje u jejich města byly schopné provozu. Poslední vlak jel po nich na Mrkvancovou pouť před necelými deseti lety. Od té doby se dostaly do tak špatného stavu, že případná oprava bude stát miliony.

Polenský starosta Jindřich Skočdopole už několik let žádá Správu železniční dopravní cesty (SŽDC), aby koleje obnovila. Loni ho překvapilo, že správa chtěla místo toho trať prodat. A zároveň opravila nádražní budovu v Polné, kde má nájemníky. „Je to velice zvláštní. Opravili stanici a na koleje nemají?“ diví se Skočdopole.

A poukazuje na to, že jinde v Česku se za evropské peníze vyměňují koleje a pražce, které jsou v mnohem lepším stavu než ty u Polné. Skočdopole i Sehnal by uvítali, kdyby se trať k Dobronínu obnovila aspoň pro příležitostné nostalgické jízdy. Vyloučen je návrat pravidelné osobní dopravy. S tou již hejtmanství na této trati nepočítá.

Proto chtěla SŽDC trať prodat. Když ale vedení polenské radnice projevilo zájem o zprovoznění pro nostalgické jízdy, tak správa od prodeje upustila. „Zástupci Polné prostřednictvím pana starosty požádali SŽDC o obnovení neprovozované části trati. Připravujeme zpracování projektové dokumentace k realizaci,“ uvedl Marek Illiaš, mluvčí SŽDC.

Šalamounské vyjádření

Oprava by ale začala až poté, co by vše schválily kromě vedení SŽDC i orgány Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle starosty Polné je to šalamounské vyjádření. „Dávají to do plánu oprav na rok 2018, ale za předpokladu, že budou uvolněny finanční prostředky,“ upozorňuje Skočdopole.

Obnovu tratě podporuje také Zdeněk Beránek ze spolku Polenská lokálka. „Teď je šance, aby se to opravilo pro turistickou dopravu,“ řekl. I on se podivuje, že se kromě nádraží v Polné obnovilo i zabezpečení na přejezdech. Jen na koleje zatím peníze nezbyly.

Trať má bohatou historii. První vlak mezi Polnou a Dobronínem vyjel 18. listopadu 1904. Pravidelná osobní doprava zde byla zastavena 22. května 1982.