Náměstka viněného z členství v milicích nahradí inženýr z firmy Bosch

Martin Kukla bude nejmladším členem krajské rady. „Na věk jsme se při výběru nedívali. Zohledňovali jsme to, že máme před sebou vedení majetku a financí, a pan Kukla byl nejvhodnější kandidát. Každopádně ale neměl šanci zasednout v lidových milicích,“ usmál se krajský předseda hnutí ANO Josef Kott.



Jak se vyvíjela kauza náměstka Josefa Pavlíka Říjen 2016: Před volbami vychází najevo, že Josef Pavlík (ANO) nejen zatajil své někdejší členství v KSČ, ale na přímý dotaz ho i zapřel. Za to se později omluvil. Zároveň čelí podezření, že byl členem lidových milicí (LM). To dodnes odmítá. Listopad 2016: Pavlík byl zvolen náměstkem hejtmana. Koaliční občanští demokraté však požadují, ať se očistí od nařčení z členství v LM, nebo ať odstoupí. Pavlík podává žalobu na server, který se zprávou přišel. Listopad 2017: Jihlavský okresní soud Pavlíkovu žalobu zamítl. Leden 2018: ODS trvá na řešení Pavlíkovy situace.Hnutí ANO přichází s tím, že jej nahradí Martinem Kuklou.

Současnému náměstkovi Josefu Pavlíkovi, který by měl ve funkci v únoru skončit, totiž politicky zlomila vaz jeho nevyjasněná minulost. Nedokázal se plně očistit od podezření, že před rokem 1989 byl členem ozbrojené složky vládnoucí komunistické strany.

Z tohoto důvodu hnutí ANO, jehož kandidátku Pavlík při krajských volbách vedl, navrhlo na místě náměstka hejtmana změnu. Na prestižní post nominovalo mladého Kuklu, který však zatím postrádá větší politické zkušenosti.

„Zkušenosti jsou také důležité a jeho věk může být slabinou, ale já mu věřím. Má mou stoprocentní důvěru. Myslím, že se do toho dobře dostane a nebude to pro něj problém,“ věří Lucie Vichrová, předsedkyně zastupitelského klubu hnutí ANO.

Budoucí náměstek nervozitu necítí, už teď je členem komise

„Zdá se mi, že k výměně na postu náměstka přistupuje ANO zodpovědně. Osobně sice pana Kuklu neznám, ale ctíme koaliční dohodu, že do personálního obsazování si navzájem kluby nemluví,“ pronesl k výměně krajský předseda ODS Miloš Vystrčil.

Byli to právě občanští demokraté, kteří z koaličních partnerů nejvíce tlačili na Pavlíkův odchod. Kromě ODS a ANO tvoří krajskou vládu ještě zástupci sociální demokracie a Starostů pro Vysočinu.

Sám Kukla se prý nového úkolu nebojí. „Nervozitu necítím. Už od počátku se věnuji financím a jsem například členem rozpočtové komise Kraje Vysočina,“ pronesl muž, který studoval výrobu a management na Vysokém učení technickém v Brně.

Mezi ostřílenými harcovníky v krajské radě však bude zelenáčem, kterému chybí větší politické zkušenosti. Angažmá v krajském zastupitelstvu, kam byl zvolen na podzim 2016, je jeho prvním.

Poslouchejte zkušenější, radí ve své době nejmladší starosta

V domovských Počátkách sice při posledních komunálních volbách 2014 vedl jako lídr kandidátku ANO, ale hlasy mu přisoudily až pozici čtvrtého náhradníka. „Věk a nezkušenost mě u pana Kukly rozhodně neznepokojují,“ tvrdí krajský zastupitel za Starosty pro Vysočinu Lukáš Vlček.

Moc dobře ví, co vstup do uvolněné volené funkce v nízkém věku znamená. On sám se ve čtyřiadvaceti letech stal starostou Pacova. „Panu Kuklovi bych radil, aby se neukvapoval. Je potřeba si poslechnout odborníky. Jak říkala moje máma: ‚Když něčemu nerozumíš, tak se zeptej.‘ Důležité je, aby to byl komunikativní člověk a dokázal naslouchat zkušenějším kolegům,“ vzkázal Kuklovi Lukáš Vlček.

Další postřehy pak přidal i radní kraje Martin Hyský (ČSSD). Také on vstupoval do politiky v relativně nízkém věku. Bylo mu dvaatřicet let, když v roce 2006 usedl na místo náměstka jihlavského primátora.

„Když se člověk dostane do této funkce ze dne na den, je hodně věcí, které se musí učit. Já měl štěstí, že jsem tehdy měl za sebou už čtyři roky v pozici městského zastupitele. Každopádně na co se nedá připravit, je setkání s určitými typy lidí. A tato práce je hlavně o jednání s lidmi,“ podotkl Hyský.

Tichý a nesmělý, mluví o Kuklovi jeho kolegové z Bosche

Martin Kukla momentálně pracuje v jihlavské společnosti Bosch Diesel jako zkušební inženýr. Před posledními parlamentními volbami zde byl jedním z těch, kteří zařizovali návštěvu šéfa ANO Andreje Babiše ve firmě.

Kolegové popisují Kuklu jako spolehlivého, bezproblémového, ale také trochu nesmělého a mlčenlivého. „Musím přiznat, že mě trochu zaskočilo, že ANO sáhlo právě po něm,“ pronesl jeden z Kuklových kolegů z Bosch Diesel.

Sám Kukla se zatím ke svému budoucímu angažmá příliš vyjadřovat nechce. „Přijal jsem nominaci našeho zastupitelského klubu a víc bych to zatím nekomentoval,“ říká.

Ze svých cílů v nové funkci zmínil plnění programového prohlášení rady kraje a udržení vyrovnaného rozpočtu.