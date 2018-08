V Jihlavě to opět vře. Ředitel vodařů je pod palbou kvůli dvěma funkcím

Souběh funkcí Jiřího Benáčka kritizuje opozice na jihlavské radnici - zástupci ODS a Fora Jihlava. A s touto praxí nesouhlasí ani hnutí ANO, které patří do vládnoucí koalice.

Na radnici je však i druhý proud, který má na věc odlišný názor. Reprezentují jej například lidovci. Ti tvrdí, že Benáček je odborník, odvádí velmi dobrou práci, a dodávají, že proti souběhu jeho funkcí nebyly námitky na jednání rady města, ani v dozorčí radě vodárenké společnosti.

„Ve firmě BPaP zastávám čestnou pozici výkonného ředitele, ale jinak jsem nezávislý konzultant. Z tohoto důvodu se domnívám, že tyto dvě funkce lze sladit velice dobře,“ hájí se Jiří Benáček, jenž se ocitl pod palbou kritiky.

Pro BPaP, kde působí i jeho syn, podle svých slov dělá ve volném čase. „Tato práce ani nijak nesouvisí s náplní činnosti JVAK,“ doplnil šéf vodárny. Jeho plat v Jihlavských vodovodech a kanalizacích se loni pohyboval okolo 50 tisíc korun měsíčně.



„Je to důsledek střetu zájmů nejvyšších politiků v čele s Babišem“

Jihlavské vodovody a kanalizace (JVAK) Společnost byla založena na konci roku 2010, jejím jediným vlastníkem je město Jihlava. Na vodném, stočném a poplatcích za likvidaci dešťových vod nyní inkasuje přes 900 tisíc korun ročně. Provozuje vodovod v Kosově, ČOV v Henčově a dešťovou zdrž u zoo.

„Souběh manažerských funkcí pana Benáčka v soukromé a městské společnosti považuji za naprosto nepřijatelný,“ kritizuje bývalý radní a dnes opoziční zastupitel za ODS David Beke.

„Vypadá to, že v této zemi už opravdu není nikomu nic ‚svaté‘. Je to důsledek postupné legitimizace střetu zájmů nejvyšších politických představitelů v čele s Andrejem Babišem a v případě pana Benáčka je evidentní, že ‚příklady‘ prostě táhnou,“ doplnil.

Podle Bekeho je skandální, že vedení města situaci neřeší a prostě ji toleruje. „Činnost pana Benáčka v JVAK by měla být okamžitě ukončena,“ je přesvědčen.

Proč neproběhlo výběrové řízení, ptá se lídryně Fora Jihlava

Lídryně Fora Jihlava Karolína Koubová poukázala na to, že na post ředitele JVAK dávno mělo být uděláno nové výběrové řízení. Představenstvo vodárenské firmy o tom rozhodlo již loni na podzim. „Je pro mne skutečně záhadou, proč výběrové řízení dosud neproběhlo,“ uvedla Koubová.



„Výběrové řízení jsme připravili, pak ale přišla další věc, a to je stížnost na advokátní kancelář. Tak jsme ho zastavili,“ vysvětlil šéf představenstva JVAK a náměstek primátora za lidovce Jaromír Kalina.

„Podle mého názoru nelze být s čistým svědomím vedoucím pracovníkem dvou společností, dva úvazky vždycky někde šidíte,“ podotkla Koubová. Nástup Benáčka do firmy BPaP prý nicméně chápe: v případě ukončení činnosti v JVAK by nechtěl zůstat bez práce.

Zastává Benáček ve firmě BPaP čestný, nebo výkonný post?

Dublování ředitelských pozic se nepozdává ani náměstku primátora z hnutí ANO Radku Popelkovi. „Považuju to víceméně za neslučitelné. Můžu a nemusím panu Benáčkovi věřit, že jeho funkce v BPaP je čestná, ale na webu firmy je jeho agenda uvedena. Má tam funkci výkonného ředitele. Ve firmě má také majetkový podíl,“ poznamenal politik, jenž je i členem dozorčí rady JVAK.

Předpokládá, že výběrové řízení na post provozního ředitele společnosti se uskuteční do konce roku. „Jestli bude ředitelem dál pan Benáček, vůbec mi to vadit nebude, ale pokyn o vypsání výběrového řízení by se měl splnit,“ řekl Popelka směrem k představenstvu firmy JVAK.

Předseda dozorčí rady Jihlavských vodovodů a kanalizací Karel Voldán je s prací Benáčka spokojený. Probíraný souběh funkcí považuje za banální záležitost v porovnání s vlekoucím se sporem o miliardový vodárenský majetek mezi městem a SVAK Jihlavsko.

„Co se týká vystoupení ze SVAK, je Jiří Benáček osobou, která u toho byla od samého počátku a ví toho v současné době nejvíc,“ pověděl i náměstek primátora Kalina.