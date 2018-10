Násilník tři roky týral družku, s otřesem mozku musela do nemocnice

„Ve společném obydlí ženu psychicky týral a fyzicky napadal, bil ji pěstmi, vulgárně jí nadával, vyhrožoval jí rozbíjením věcí a zakazoval jí styk s její rodinou,“ popsala řádění devětatřicetiletého muže policejní mluvčí Stanislava Miláčková.



Takto se ke své o pět let starší přítelkyni muž choval nejméně po tři roky. „Žena měla na těle modřiny a podlitiny, přesto však ve většině případů zdravotnické zařízení nenavštívila,“ dodala Miláčková.

To se změnilo po jednom z posledních útoků. Žena tehdy zůstala hospitalizována s otřesem mozku. O dva měsíce později ji lékaři museli ošetřit znovu. A to už se do případu vložila policie.

Policisté muže ze společného obydlí na deset dní vykázali. Na základě žádosti napadené ženy soud tuto dobu ještě o další měsíc prodloužil. Nic ale nepomohlo. Násilník zákaz porušil.

„Nejdříve ženě zaslal několik textových zpráv a pak na ni čekal doma, až se vrátí ze zaměstnání. Po jejím příchodu domů ji začal vulgárně slovně napadat. Žena utekla a zavolala policejní hlídku,“ přiblížila Miláčková.

Za narušování soužití lidí byl agresivní muž už jednou odsouzen

Se svým agresivním jednáním muž nepřestal ani po skončení doby vykázání. Opakovaně chodil do bytu své partnerky, bil ji a způsobil jí zranění.

„Muže jsme zadrželi a zahájili jsme jeho trestní stíhání. Byl obviněn ze zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí, přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a přečinu porušování domovní svobody,“ vyjmenoval vedoucí pelhřimovské kriminálky Luboš Jakoubek.

Obviněný byl už v minulosti soudně trestaný za narušování soužití lidí. Dostal devítiměsíční podmínku.

I proto podal vyšetřovatel podnět ke vzetí obviněného do vazby. Soud návrh státního zástupce akceptoval. „Za trestnou činnost, ze které je muž obviněn, mu hrozí trest odnětí svobody až na osm let,“ dodal Jakoubek. Případ policisté i nadále vyšetřují.