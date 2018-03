Policie na Vysočině osm měsíců hledá ředitele. Bývalého proklepla inspekce

Vysočině chybějí policisté, zájemci nepotřebují maturitu Největší problém dělají uchazečům o práci u policie kliky. Na povinnosti zvládnout jich alespoň osmnáct pohořelo v Jihlavě mnoho mužů i žen. Vysočině chybějí policisté, nyní jich slouží zhruba 1 300 a je jim v průměru devětatřicet let. Od letošního roku nemusí mít uchazeči maturitu. Ve sboru je 164 žen. K 1. březnu bude ve služebním poměru 1 308 lidí, region ale potřebuje policistů víc. Podle Pavla Peňáze, náměstka krajského policejního ředitele, by jich mělo v roce 2022 sloužit asi patnáct stovek. „Od ledna zařazuje policie do přijímacího řízení i uchazeče se středoškolským vzděláním bez maturity,“ uvedla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Uchazečům krajské ředitelství nabízí hrubý plat včetně všech příplatků 21 840 korun, který se po roce služby zvyšuje na 26 800 Kč. Letos poprvé se nováčci dočkají náborového příspěvku 75 tisíc korun vyplaceného po půlroční zkušební době v případě, že se zavážou pracovat u policie aspoň šest let. Policista má nárok na šest týdnů dovolené a jeho základní týdenní služba je 37,5 hodiny. Nové členy potřebuje pořádková, dopravní i cizinecká policie. Uchazeč musí být starší osmnácti let, zdravotně způsobilý, nesmí být členem politické strany, živnostníkem nebo mít jinou výdělečnou činnost. Přijímací řízení obvykle trvá dva měsíce a v jeho průběhu uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti a také zdravotní prohlídku.