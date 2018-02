Celostátně hledaný muž se opil, před barem pak na sebe přivolal policii

Šestadvacetiletý muž z Přerovska byl odsouzen k pobytu za mřížemi. Za co, policie nezmiňuje. Nástupu do vězení se však vyhýbal, a tak na něj v lednu vydal okresní soud příkaz k dodání do výkonu trestu. Bylo po něm vyhlášeno celostátní pátrání.



Krátce před půlnocí se hledaný muž policii sám ozval. „Na linku tísňového volání uvedl, že je hledanou osobou, nachází se před jedním z barů ve Světlé nad Sázavou a žádá, aby si pro něj dojela policejní hlídka,“ popsala policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Operační důstojník k baru okamžitě vyslal policejní hlídku. Hledaného šestadvacetiletého muže na místě skutečně našla. Policistům se jevil opilý, což následně potvrdila dechová zkouška.

„Nadýchal 2,29 promile,“ konstatovala Miláčková.

Převozu do věznice to ale nijak nebránilo. Po provedení potřebných úkonů tak policisté muže eskortovali do nápravného zařízení.