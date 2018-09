Podvodník hodiny tlačil na seniora, ať mu dá peníze. Pak si vzal televizi

Případ se stal v sobotu 1. září v Jihlavě. Ten den ráno zazvonil už dvacetkrát soudně trestaný recidivista na zvonek u bytu staršího muže, jehož přesný věk policie neuvedla. Začal mu tvrdit, že dluží na zdravotním a sociálním pojištění.

Seniora dokonale zaskočil, a tak mu vyšel i jeho plán dostat se do bytu. „Pachatel tam stále na muže tlačil, snažil se ho přimět k vydání peněz nebo nějaké věci a odmítal odejít,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Když nenechavec neuspěl s pojištěním, nabízel poškozenému vypravení pohřbu. Kvůli tomu si s sebou přinesl i formuláře a vyžadoval vyplacení zálohy. To senior znovu odmítl.

„Vzhledem k tomu, že pachatel nebyl ani tentokrát úspěšný, vyvíjel na poškozeného ještě větší tlak. Slovně i fyzicky ho napadal, přičemž použil při útoku i dřevěný předmět, a vyhrožoval mu,“ popsala Kroutilová.

V bytě pak násilník vzal různé cennější věci. Dokonce si odmontoval ze zdi i televizor. Z bytu odešel až po několika hodinách.

„Předtím ale ještě pod pohrůžkou dalšího násilí přinutil vyděšeného obyvatele bytu podepsat prohlášení, že mu věci daroval,“ dodala mluvčí.

Zadržený měl u sebe formuláře i vizitky, podvést mohl i jiné oběti

Senior neutrpěl zranění, které by si vyžádalo lékařské ošetření. Co se mu stalo, ale na policii oznámil až po čase. Vyšetřovatelé i přes to poměrně rychle vytipovali a dopadli podezřelého. Zadrželi ho v Jihlavě a okamžitě putoval do cely.

„Zadržený měl u sebe dva druhy nevyplněných formulářů a vizitky,“ řekl komisař jihlavské kriminálky Michal Olejníček. „V jednom z formulářů jsou nabízeny pohřební služby a v druhém prodej a výkup zboží. Některé části textu jsou nesrozumitelné, špatně formulované a s četnými chybami,“ popsal.

Vyšetřovatelé dvaapadesátiletého recidivistu obvinili ze čtyř trestných činů.

„Ze zvlášť závažného zločinu loupeže, vydírání spáchaného se zbraní, porušování domovní svobody s použitím násilí a z pokusu o podvod,“ vyjmenoval zástupce vedoucího jihlavské kriminálky Pavel Krčál.

Soud obviněného poslal do vazby, hrozí mu až deset let vězení. V minulosti už tento muž páchal majetkovou i násilnou trestnou činnost.

Případ kriminalisté nadále vyšetřují. Prověřují i to, zda se muž nepokusil podvést či okrást více obětí. „Vzhledem k tomu, že měl u sebe formuláře a vizitky, je možné, že se do kontaktu s ním dostaly také jiné osoby. Občané, kteří se se specifickým jednáním obviněného setkali, se mohou policii přihlásit na tísňové lince 158,“ dodala policejní mluvčí.