Policie se v Jaroměřicích přestěhuje, město chce obnovit obvodní oddělení

Policisté nabídku vítají. „Tím by se zvýšil komfort nejen pro nás, ale především pro občany,“ konstatovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.



Nyní slouží na jaroměřické policejní stanici šest policistů včetně vedoucího skupiny. „Službu v teritoriu ale zajišťují i policisté z obvodního oddělení Hrotovice, pod které stanice patří,“ dodala Čírtková.

Policisté v Jaroměřicích momentálně sídlí v budově městského úřadu na náměstí. Prostory, které využívají od roku 2010, jsou ale stísněné. „Proto jsme jim nabídli stávající hasičárnu v Tyršově ulici. V příštím roce by se teoreticky hasiči měli už stěhovat do nové hasičské zbrojnice poblíž autobusového nádraží,“ vysvětluje jaroměřický starosta Jaroslav Soukup.

Zároveň doufá, že na stěhování policistů na novou služebnu naváže další krok. Tím by podle Soukupa mělo být opětovné zřízení plnohodnotného obvodního oddělení v Jaroměřicích. To bylo zrušeno v již zmíněném roce 2010.

Jeho obnovení se ale zatím neplánuje. „Krajské ředitelství policie nyní nepočítá se změnami ve struktuře a rozložení obvodních oddělení územního odboru Třebíč,“ sdělila mluvčí Čírtková.

V Jaroměřicích nad Rokytnou tak bude i nadále dislokována policejní stanice, která je součástí obvodního oddělení Hrotovice.

Nová hasičská zbrojnice za 15 milionů korun by měla být dokončena na přelomu října a listopadu. Současně už se připravuje nová dokumentace na rekonstrukci staré hasičárny.

„Když najdeme peníze a půjde to dobře - což bude už na novém vedení radnice, které vzejde z říjnových voleb - tak je šance, že by se to mohlo stavebně stihnout do jara nebo pololetí a během roku by se pak mohli policisté do nového nastěhovat,“ řekl Soukup.