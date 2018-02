Vysočinským podnikatelem roku se stal Lubomír Stoklásek, šéf Agrostroje

Porotu zaujala mezinárodní expanze, investice do rozvoje i finanční výsledky pelhřimovského Agrostroje a také výdrž osmašedesátiletého Lubomíra Stokláska.

„Konkurence na Vysočině byla tento rok mimořádně vysoká. Sešli se nám zde velice silní kandidáti,“ uvedla za organizátory soutěže Magdalena Souček, vedoucí partnerka společnosti EY v České republice.

Svou profesní kariéru zahájil Lubomír Stoklásek jako projektový inženýr, postupně získával další zkušenosti v oblastech investic a výroby. Podnikat začal v roce 1992, nyní je majitelem pěti firem.

Do Agrostroje, jedné z nejstarších evropských firem vyrábějících zemědělskou techniku, zásadně vstoupil v roce 1997. Pod jeho vedením podnik prošel restrukturalizací. Nyní má okolo 2 600 zaměstnanců.

Vyrábí vlastní stroje i montážní celky pro významné nadnárodní koncerny, jako je třeba John Deere, Claas, Krone, DAF, Scania, Volvo a další.

EY Podnikatel roku Krajský vítěz Lubomír Stoklásek postoupil do celostátního finále podnikatelské soutěže, které se bude konat 27. února v Praze. Vítěz z Česka se zúčastní světového finále, jež se uskuteční 13. až 17. června v Monte Carlu. Soutěž pořádá poradenská firma EY ve světě od roku 1986, do soutěže je nyní zapojeno 60 zemí světa na šesti kontinentech. Rozhodování o vítězi vychází z kritérií, jimiž jsou podnikatelský duch, inovace, čestnost, poctivost a osobní vliv, strategická orientace, finanční výsledky, celostátní či mezinárodní dopad.

V letošním roce Agrostroj plánuje nárůst tržeb na zhruba 6,5 miliardy korun, ostatní společnosti v holdingu se přidají s další miliardou.

„Máme nastartované další projekty. Pokud nebude nějaký problém ve světě, tak do let 2020 až 2021 předpokládáme, že bychom v rámci holdingu měli realizovat deset miliard korun ročně,“ řekl Stoklásek.

Agrostroj vyváží zhruba 98 procent produkce. Exportuje prakticky do celého světa, většinou však do západní Evropy a USA. Některé produkty směřují ale třeba i do Jižní Koreje nebo na Nový Zéland.

Dcery nebudou správnými strojaři, schopný je ale vnuk

Podnik je stoprocentně v českých rukou. Konkrétní osobní vzor Lubomír Stoklásek přitom nemá. Inspiruje se ale kupříkladu v Německu. „Řeknu vám, proč jsou Němci tak úspěšní. Převážná část tamní produkce se totiž realizuje v rodinných firmách,“ podotýká Stoklásek.

Rodinná firemní kultura je podle něj mnohem odolnější proti různým negativním ekonomickým vlivům, které ve světě byly, jsou a budou. Takové firmy jednak nemusejí vyplácet sto procent podílů akcionářům, ale třeba jenom jednu akcii pro rodinu.

„A přebytek kapitálu nedávají do štrozoku, ale investují do fabriky i do lidí. To je hnací motor rodinných německých firem. V Rakousku je to také,“ zmiňuje Stoklásek.

Agrostroj Pelhřimov, jehož stoprocentním vlastníkem je Lubomír Stoklásek (na snímku), je na Pelhřimovsku nejvýznamnějším zaměstnavatelem.

A má on sám následovníka z rodiny? „Dcery asi nebudou těmi správnými strojaři, ty se budou starat o to ostatní v holdingu. Ale myslím si, že mám velice schopného vnuka. Ten už je strojař takové tři roky, dostal průkazku číslo jedna na vstup do Agrostroje, někdy chodí se mnou po firmě. A když jsem si s ním dal závod ve skládání lega, tak byl asi o padesát procent rychlejší jako já. Takže ten potenciál tam je,“ usmívá se šéf pelhřimovské firmy.

Jeho vnukovi je devět let. A protože ředitel sám zamýšlí pracovat ještě dvacet roků, tak by jim to mohlo s výměnou pomyslného kormidla v Agrostroji klapnout.

Vsadil na modrou, zelenou a fialovou. Švýcaři by se mohli učit

Agrostroj pro své zaměstnance v Pelhřimově staví byty. Budou mít nadstandardní plochu 95 metrů čtverečních. „Stavba začala loni, první etapa by měla být hotová v roce 2019 a veškerá výstavba by měla končit v roce 2021,“ předpokládá Lubomír Stoklásek.

Firma své pracovníky také sváží autobusy z lokalit do třiceti kilometrů od Pelhřimova.

Podnik řešil třeba i barvy na stěnách výrobních hal. „Četl jsem, že švýcarští vědci deset roků bádali, jak vytvořit ideální pracovní prostředí. Za tu dobu vymysleli, že by se tam měla objevit modrá a zelená barva. My od roku 2002 stavíme haly a máme stropy modré, podlahy zelené a doplnili jsme to fialovou na nosných sloupech, protože provokuje myšlení. Kdyby nám Švýcaři zavolali, mohli si ušetřit deset roků bádání,“ zavtipkoval muž, který v uplynulých letech při pracovních cestách navštívil asi sedmdesát výrobních závodů světových značek.

„Myslím si, že naše pracovní prostředí je jedno z nejlepších v Evropě i ve světě. Samozřejmě ve srovnatelné výrobě,“ dodal.

Soutěž EY Podnikatel roku je celosvětová, přičemž měřítka jsou všude stejná. Finále se bude konat v červnu v Monte Carlu. Cesta do něj vede přes únorové české finále, které se uskuteční v Praze. Vysočina zatím ještě v celosvětovém finále zástupce neměla. V minulých ročnících se Podnikatelem roku na Vysočině stali Rudolf Penn, majitel Moravských kováren, a pivovarník Stanislav Bernard z Humpolce.