K moři to měl stovky kilometrů, přesto založil značku rybiček v oleji

Na továrníka v kočáře vytáhl synovec revolver Nechvalně se naopak proslavil synovec továrníka Varhánka Bedřich. V den, kdy se v Polné zrovna světila opatrovna pro malé děti (7. 7. 1884), namířil na svého strýce šestihlavňový revolver.

„V době, kdy tu Karlu Varhánkovi udělali velkou oslavu, se jeho synovec dověděl, že nebude univerzálním dědicem, že to budou Anbelangovi. Pokusil se spáchat na Karla Varhánka atentát. Namířil pistoli, ale kočí Šimek, který měl továrníka vézt kočárem na dráhu do Šicndorfu (dnešní Dobronín, pozn. redakce), mu srazil ruku,“ uvádí Jan Prchal z Klubu za historickou Polnou. „Nastal všeobecný zmatek, ale Karel Varhánek se tomu smál,“ popisoval situaci tehdejší polenský starosta a kronikář Antonín Pittner. „Zbraň se podařilo odvrátit a učinit neškodnou,“ oddechl si. Po incidentu sice Bedřich Varhánek odešel se svou matkou domů na děkanství, ale pak byl už zatčen a v září jej čekal soud. „Revolver byl ostře nabitý, ale závlačkou byl uzavřen, takže rána vyjít nemohla,“ zněl podle dobových kutnohorských novin jeden z hlavních argumentů obhajoby. Žádný svědek také neviděl, že by Bedřich měl prst na spoušti. Sedmadvacetiletý pachatel pravil, že strýce zastřelit nechtěl. To spíš, že by sám sebe zastřelil z omrzelosti životem. Byl také opilý. Když bylo Bedřichovi Varhánkovi sedm let, zemřel mu otec. Po studiích se věnoval kupectví, pak byl odveden na vojnu, po které jej trápily nemoci. Bohatý strýc mu nabídl práci v závodě v Izole na Jadranu, Bedřich na to ale neslyšel. Továrník mu dal ještě jednu možnost, aby si tedy sám něco našel a začal s živností s tím, že on mu přispěje. Bedřich ale měl svou hlavu...