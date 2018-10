O bývalé sanatorium na Vysočině se začaly přetahovat dvě firmy z Brna

Jeden se přihlásil v rámci výběrového řízení, avšak s nabídkou obsahující formální chyby.

„Firma garantovala čtyři splátky, ve skutečnosti to byly splátky tři. Přišlo to datovou schránkou, bez podpisů, byl to naskenovaný PDF soubor. Tento nedostatek byl na začátku září vydiskutován a doplněn. Tím pádem disponujeme jednou řádnou nabídkou,“ konstatoval náměstek hejtmana Martin Kukla (ANO) o nabídce brněnské firmy Bantiko. Tehdy chtěla koupit areál za 20,1 milionu korun.

Jenže v mezičase, do úterního zasedání krajského zastupitelstva, se objevila ještě jiná nabídka – za 25 milionů od společnosti Investate Gama (taktéž z Brna). Na to promptně reagovalo Bantiko přihozením na 30,5 milionu.

„Máme dvě nabídky podané mimo pravidla rady kraje. Našli jsme kompromis, který zní zrušit stávající výběrové řízení a deklarovat, že o předložených nabídkách mimo vyhlášená pravidla rozhodneme na příštím zastupitelstvu. Je to z toho důvodu, abychom nikoho nediskriminovali, abychom se chovali jako řádní hospodáři,“ vysvětlil Kukla. Zákon podle něj nabídky podané mimo pravidla kraje umožňuje. Všichni přítomní krajští zastupitelé v úterý s takovým postupem souhlasili.

Někteří ale s výhradami. Lidovci například upozornili, že příště je potřeba lépe promyslet celý systém prodeje nemovitostí.

„Vedení kraje jsme podpořili v tom, že napravuje chybu u prodeje této konkrétní nemovitosti. Nicméně ta chyba je „matrixu“, tedy v systému prodeje. Ten totiž není jasně nastavený a umožňuje spekulantům, aby si počkali na cenu konkurence, a pak se do toho vložili,“ vysvětluje předseda lidoveckých zastupitelů Jaromír Kalina.

Upozornil rovněž vedení kraje prostřednictvím náměstka hejtmana Vladimíra Novotného (ČSSD), aby vyjasnil deadline podávání dalších cenových nabídek – a to do zahájení příštího zastupitelstva, tedy do 6. listopadu do 10 hodin.

„Jinak se totiž může stát, že se z jednání zastupitelstva v rozporu s vypsaným řízením stane on-line aukce, kdy budou i v průběhu jednání konkurenční zájemci přihazovat cenu,“ poznamenal Jaromír Kalina.

Do příštího zastupitelstva – tedy do 6. listopadu ­ se tím pádem může přihlásit ještě někdo další.

Kdysi vyhlášená léčebna je opuštěná už téměř sedm let.